معسكر الديمقراطيين في هونج كونج يتجه نحو فوز ساحق في الانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين أن المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج يتجه نحو تحقيق فوز ساحق في انتخابات المجالس المحلية بعد ما أشارت نتائج 241 دائرة في وقت مبكر الاثنين إلى فوز 201 من المرشحين المؤيدين للديمقراطية مقابل 28 مرشحاً مؤيداً لبكين و 12 مستقلاً.

وينظر للتصويت على نطاق واسع كاستفتاء على طريقة تعامل حكومة المدينة المدعومة من بكين مع الاضطرابات السياسية العنيفة التي تواجهها.

وذكرت تقارير إعلامية أن فرز الأصوات لا يزال مستمراً بعد الإقبال القياسي على الاقتراع الذي جرى الأحد، لكن الأرقام الأولية تشير إلى أن المرشحين الذين يطالبون بديمقراطية أكبر من المرجح أن يحصدوا أكثر من الـ452 مقعداً التي كانت متوقعة لهم.

وحين سئل مسؤول صيني عن نتائج الانتخابات أكد أن استعادة النظام والأمن في هونج كونج هو أولوية الحكومة الصينية الآن.

وقالت هيئة مراقبة الانتخابات في هونج كونج إن نحو 71 في المئة من الـ4,13 مليون ناخب الذين سجلوا للتصويت قد اقترعوا، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الـ47 في المئة التي صوتت في الجولة السابقة عام 2015.

وعادة ما تثير انتخابات المجالس المحلية التي تعنى بأمور خدماتية مثل النقل العام وجمع القمامة القليل من الاهتمام، لكن القوى المؤيدة للديمقراطية تأمل من خلال فوزها أن تزيد الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها بالتغيير.

وشهدت هونج كونج أشهراً من التظاهرات الحاشدة والمواجهات العنيفة التي وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بانتخابات شعبية مباشرة والتحقيق في عنف ممارسات الشرطة بحقهم، إضافة إلى مطالب أخرى.