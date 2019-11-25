شكرا لقرائتكم خبر عن «فروزن 2» يتصدر شباك التذاكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 127 مليون دولار،

وحل في المركز الثاني فيلم «فورد فرسس فيراري» الذي كان متصدراً الأسبوع الماضي وحقق إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

ويستند الفيلم من إنتاج شركة «فوكس» إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة «فورد» بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمون) وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل) ببناء سيارة لمواجهة هيمنة «فيراري» الطويلة على سباق لومان الفرنسي.

وجاء في المركز الثالث فيلم «إيه بيوتيفول داي إن ذي نيبرهود» من بطولة توم هانكس، ومن إنتاج «سوني» محققاً عائدات بلغت 13,5 مليون دولار. وذهب المركز الرابع إلى فيلم «21 بريدجز» محققاً 9,2 مليون دولار.

وجاء ترتيب المراكز الخمسة التالية:

5- «ميدواي» (4,7 مليون دولار)

6- «بلايينغ ويذ فاير» (4,6 مليون دولار)

7 - «ذي غود لاير» (3,4 مليون دولار)

8 - «تشارليز إنجلز» (3,2 مليون دولار)

9 - «لاست كريسمس»(3 ملايين دولار)

10 - «الجوكر» (2,8 مليون دولار)

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