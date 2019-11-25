الاحتجاجات الدموية تتواصل في العراق ومجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد شهود عيان انتشار المحتجين العراقيين في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى الاثنين، وسيطرتهم على عدد من الجسور والشوارع الرئيسية في البصرة والناصرية وكربلاء. كما أضرم المتظاهرون النار في العشرات من الإطارات للحد من حركة المركبات العسكرية، ولمنع انتظام الموظفين في الدوام الرسمي، وسط استمرار المطاردات مع قوات الأمن التي تحاول تفريقهم. لتدخل بذلك المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية اليوم الاثنين شهرها الثاني على التوالي، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا. بينما يعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم جلسة اعتيادية ستكرس لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، وقانون تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تكون بعيدة عن تمثيل الأحزاب الرئيسية في إدارتها. ويعد الأمران من أهم مطالب المتظاهرين من أجل إصلاح النظام السياسي.

كانت محافظات البصرة والناصرية وكربلاء قد شهدت ليلة دامية جديدة بعدما استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين الذين غصت بهم الشوارع. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد أعلنت أمس الأحد أن 6 متظاهرين قتلوا وأصيب 158 آخرين وتم اعتقال 11 شخصاً خلال المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي بغداد.