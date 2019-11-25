الجيش يفصل بين المتظاهرين وعناصر أمل و«حزب الله» ودعوات لـ «يوم غضب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل اللبنانيون الاثنين، ولليوم الأربعين، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة عبر الدعوات إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل عبر «يوم غضب»، فيما هاجم عشرات من عناصر الميليشيات الموالين لـ «حزب الله» وحليفته حركة أمل تجمعاً للمتظاهرين وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ووصل عشرات من العناصر التابعة لميليشيات «حزب الله» و«أمل»، سيراً على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينج، بعد وقت قصير من إقدام متظاهرين على قطعه في إطار فعاليات احتجاجية، وفق ما بثت شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء.

واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات إلى المكان، لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين، وجرت محاولات كر وفر تعرض خلالها العسكريون للرشق بالحجارة من المهاجمين.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

وجاء هذا التوتر بعد وقت قصير من قطع مئات المتظاهرين في مناطق عدة الطرقات الرئيسية استباقاً لإضراب عام دعوا إليه الاثنين احتجاجاً على عدم تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع الشهر الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها عناصر ميليشيات «حزب الله» وحليفته «أمل» المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، ويفخرون بأن حراكهم غير المسبوق في لبنان عابر للمناطق والطوائف والأحزاب.

وكان المئات من المحتجين تجمعوا في نقاط عدة في أنحاء البلاد الأحد في إطار نشاطات ترفيهية ونزهات في الساحات والشواطئ، وفق وسائل الإعلام.

ومنذ بدء الحراك الشعبي، تشهد أيام الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف، ولكن عادة ما تحصل التظاهرات الأكبر والتي تملأ الساحات يوم الأحد.

وأحيا عشرات آلاف اللبنانيين الجمعة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الجمهورية بتنظيم «عرض مدني» بدلاً عن العرض العسكري التقليدي الذي بقي هذه السنة محصوراً في وزارة الدفاع، وواكبت التحركات المدنية أجواء احتفالية وحماسية.