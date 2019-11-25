سبايك لي: تعرضت لخيبات أمل كثيرة خلال مشواري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الختامي لفعاليات مهرجان «ON.DXB» مشاركة منتج ومخرج الأفلام الفائز بجائزة الأوسكار سبايك لي، ووجه عبر المهرجان رسالة تحفيزية لصنّاع الأفلام والمبدعين الإقليميين بتشجيعهم على اتباع شغفهم، ومواصلة العمل الجاد لتحقيق النجاح ضمن قطاع صناعة الأفلام المملوء بالتحديات. وفي إطار مشاركته في جلسة «قوة وسائل الإعلام»، قال لي موجهاً حديثه للحضور: «لا بد أن تحبوا ما تقومون به أكثر من أي شيء آخر؛ لأن شغفكم بصناعة الأفلام هو العامل الوحيد الذي سيُساعدكم في الاستمرار لإنجاز مشاريعكم. لا بد أن تعملوا بجد، فالأشخاص الذين يتسمون بالكسل والسلبية لن ينجحوا في تحقيق أي إنجاز على الإطلاق».

أضاف سبايك لي: «يتسم هذا القطاع بصعوبته الشديدة، وكثيراً ما أسمع الطلاب يتحدثون عن صعوبة ما يقومون به، وأبادرهم على الفور بسؤالي: هل من شيء يمكنكم القيام به بسهولة؟ نحن نعمل في قطاع اعتدنا فيه على تلقي الرفض وإغلاق كثير من الأبواب في وجوهنا، غير أنه يتعين عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم وبقدراتكم على الاستمرار؛ إذ إن الانسحاب ليس خياراً وارداً على الإطلاق».

وفي ظل الاهتمام الذي تحظى به فكرة الحصول على «الفرصة الذهبية» في أوساط الحاضرين، تطرق لي إلى حياته المهنية الممتدة لثلاثة لعقود نجح خلالها في اكتشاف العديد من المواهب الفنية، بدءاً من ممثلين مثل صاموئيل جاكسون، وهالي بيري، ولورنس فيشبرن، وجون تورتورو، وكوين لاتيفا، وصولاً إلى مشاهير العمل خلف الكاميرا مثل روث كارتر، مصمم الأزياء الفائز بجائزة الأوسكار.

وانسجاماً مع رؤية المهرجان الرامية إلى إبراز المواهب الإبداعية وتمكين آفاق التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال صناعة المحتوى، بما يشمل صناعة الأفلام والموسيقى والفيديو والألعاب الإلكترونية، شجّع لي المواهب الصاعدة على الاستفادة من كل منصة متاحة بغية الارتقاء بمستويات متابعة أعمالهم.

ولدى سؤاله عن المكان الأمثل الذي يُتيح لصنّاع الأفلام القدرة على عرض أعمالهم وزيادة نسب متابعتها، قال لي: «يوتيوب»؛ إذ تحرص الاستوديوهات وشركات الإنتاج على متابعتها، ومن هُنا تحصل المواهب على فرص الانطلاق، ليس من الضروري أن تكون في نيويورك أو لوس أنجلوس، حمّل عملك على «يوتيوب» فحسب، قد يبدو هذا الأمر غير معقول، ولكن العديد من المواهب يتم اكتشافها عن طريق الإنترنت، وهذا ما يحصل طوال الوقت.

وأضاف: «تعرضت لكثير من خيبات الأمل خلال مشواري المهني، وكان أكبرها الفشل الذريع الذي شهده الفيلم الذي كان من المفترض أن أبدأ به مسيرتي؛ إذ كان ينبغي أن يشارك فيه النجمان لورنس فيشبرن وجون إسبوزيتو، اللذان تسنى لي التعاون معهما لاحقاً، لكنني لم أمتلك الخبرة اللازمة أو الرؤية الواضحة آنذاك. لكن على الرغم من ذلك، لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم لولا مروري بتلك المرحلة، حيث كتبت مشاهد حماسية عن مطاردات بالسيارات لم أكن مستعداً لإخراجها بعد، وبالتالي لم يتم إعدادها فشعرت بأنها نهاية العالم، لكنني اكتشفت أن الأمل يبزغ أحياناً من قلب الفشل؛ إذ تعلمت من أخطائي ومضيت لأطلق أول أفلامي وباكورة نجاحاتي «شيز جوتا هاف إت».