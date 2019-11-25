شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مشارك يقترحون 11 موضوعاً لأجندة الاجتماعات السنوية للحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «كيف يساهم المواطنون في تطوير أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات؟».. سؤال طرحه 300 مشارك من مختلف شرائح المجتمع في فعاليات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات في إطار الاستعدادات لأعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، التي تنطلق اليوم الاثنين في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وسلَّط المشاركون الضوء خلال الفعالية على أهم التحديات التي تواجه تطلعاتهم نحو المستقبل، واقترحوا أفكاراً ملهمة ونوعيّة ترتقي بجودة حياة الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتلبي احتياجاتهم في ثلاثة محاور رئيسية هي المجتمع الإماراتي والاقتصاد وتطوير الخدمات، تضمنت 11 موضوعاً متنوعاً.

بيئة سليمة صحية

أكد العميد الدكتور علي سنجل المستشار الصحي لشرطة دبي، الذي شارك ضمن محور المجتمع، أهمية التركيز على مجال الأمن الصحي في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وخلق بيئة سليمة صحية تقي الأفراد من مختلف الأمراض، وتساعدهم في تبني نمط حياة صحي للمستقبل.

تحديات الطفولة المبكرة

من جهتها، عبّرت بُدور سعيد الرقباني مؤسس مركز «كلماتي» أول مركز تخصصي لتعليم وتأهيل الأطفال المصابين بالصم، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن فخرها بالمشاركة ضمن ملف الطفولة المبكرة في التصميم التشاركي، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الأطفال والاستماع إليهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من وضع الأفكار والحلول الجديدة التي تهمهم ومعرفة احتياجاتهم وتسخيرها في بناء دولتهم.

وذكرت سونيا الهاشمي مؤسس وعضو فخري لجمعية الإمارات لمتلازمة «داون» أن مشاركتها ضمن محور المجتمع، في ملف «الطفولة المبكرة» ساهمت في اطلاعها على مختلف الأفكار والمبادرات التي يرغب الأطفال في رؤيتها على أرض الواقع في الدولة، كما أنهم تمكنوا خلال الجلسة من وضع الأفكار في مجال الطفولة ودور الأسرة في توفير بيئة صحية سليمة ومتكاملة والتي تعد الركيزة الأساسية في نشأة الطفل.

خبرات ومواهب المعلم

وقال راشد علي هاشم، معلم في وزارة التربية والتعليم «سعدت اليوم بالمشاركة في الجلسة المصاحبة للاجتماعات الحكومية، والاستماع إلى الأفكار والمبادرات في محور المعلم، من مختلف فئات المجتمع والكادر التعليمي وأهمية دور المعلم وضرورة تسليط الضوء على مواهبه ومهاراته إضافة إلى احتياجاته، وسبل تعزيز هذه المهنة في دولة الإمارات للوصول إلى تعليم عالي المستوى مستقبلاً، تحقيقاً لمستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وبدورها، أكدت فاطمة الجاسم، عضو المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم أن مشاركتها كفرد من أصحاب الهمم ضمن محور المجتمع ومناقشة موضوع «المعلم» واطلاعها على الملفات المختلفة التي تناقشها دولة الإمارات والقضايا المهمة، يساعد في معرفة توجهات الدولة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة من دولة الإمارات.

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الاستفادة من نهج زايد

وأعرب راشد عمر الخرجي، معد ومقدم برامج في مؤسسة دبي للإعلام، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الثالثة، مؤكداً أن النقاشات والأفكار التي طرحت خلال جلسة «نهج زايد» تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه أفراد المجتمع وتنشئة الأجيال القادمة على قيم ومبادئ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

من جهته، أشار المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب إلى أن مشاركته في أعمال جلسات التصميم التشاركي ضمن ملف «نهج زايد» تأتي في إطار جلسات التصميم التشاركي لتطوير أجندة الاجتماعات السنوية واقتراح الموضوعات وإيجاد حلول للتحديات في مختلف القطاعات المستقبلية.

جودة حياة المتقاعدين

أكد فرج إسماعيل، رئيس جمعية المتقاعدين خلال مشاركته في جلسة «المتقاعدون» أن المتقاعدين يمثلون فئة مهمة في المجتمع، يملكون خبرات وطنية تمثل مرجعا هاما للجهات والمؤسسات، وقد ناقشنا مع الحضور سبل دعمهم والتواصل معهم بشكل أكبر، لما لهم من فضل في تحقيق انجازات كبيرة على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، مؤكداً دور الحكومة في تعزيز جودة حياتهم ورعايتهم ودعمهم في مختلف المجالات.

تمكين أصحاب الهمم

في سياق متصل، أفاد محمد العيدروس ممثل «أصحاب الهمم» بأن مشاركته في ملف السياحة ضمن التصميم التشاركي لمستقبل حكومة دولة الإمارات هو فرصة لأصحاب الهمم ليكونوا جزءاً من المناقشات واللقاءات الحكومية المهمة، وترك بصمة حقيقية ذات تأثير في القرارات والسياسات الحكومية في مختلف القطاعات داخل الدولة، مشيراً إلى الدور الكبير لحكومة دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم في كافة القطاعات، وإشراكهم في صناعة القرارات والمناقشات المختلفة، وحرصها على تصميم بيئة صديقة ومؤهلة تمامًا لأصحاب الهمم.

وأكدت فاخرة المنصوري، رائدة أعمال ومصممة ألعاب، أن المشاركة في الفعاليات والمبادرات الكبرى التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الحكومة تساعد روّاد الأعمال على المستوى الشخصي في إيجاد الحلول التي تسهّل عليهم الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

بدورها تحدثت عائشة حارب السويدي، رائدة أعمال وصاحبة مشروع، خلال مشاركتها ضمن جلسات التصميم التشاركي في جلسة «تأسيس الأعمال» ضمن محور الاقتصاد، وعن أهمية إشراك الشباب في آلية إصدار تشريعات وقوانين تدعم قطاع تأسيس الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي في الدولة.