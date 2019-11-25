متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الاجتماع الأول لمجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة تطبيق السياسات والخطط والأنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات والمشاريع والمبادرات ومختلف القدرات بالصورة المثلى للموارد البشرية، وذلك بحضور العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية نائب رئيس المجلس، حيث تم استعراض إجراءات الترشيد المنفذة في شرطة دبي.

قدم ماجد عبد الله العقيلي، مدير إدارة الموازنة والحسابات في الإدارة العامة للمالية، نبذة للحضور حول مهام المجلس، والتي تتمثل في ضمان تحديد أولويات الإنفاق بما يحقق مصالح المعنيين، ويلغي النفقات في المجالات التي لا تضيف قيمة، ودعم تطبيق برامج ترشيد النفقات، ومراجعة تكاليف العمليات والخدمات بصورة دورية لضمان رفع كفاءتها، وتطبيق نظام المحاسبة وفقاً للنتائج المتحققة «الحوكمة المالية».

واستعرض العقيلي منظومة ترشيد النفقات بالقيادة بداية من عام 2005، حيث تم إدراج الترشيد ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وفي عام 2009 تم إنشاء قسم ترشيد النفقات، وفي عام 2009 تم تنفيذ منهجية ترشيد النفقات، وفي عام 2015 تم إنشاء قسم محاسبة التكاليف، وفي عام 2019 تم تشكيل مجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق.

كما تطرق العقيلي إلى آلية تطوير منظومة ترشيد النفقات في القيادة العامة لشرطة دبي بداية من تبني الممارسات الخاصة بالترشيد حتى تأسيس المجلس، وعرض قدرات ونتائج الترشيد المالي، إضافة إلى الآلية المقترحة لتحقيق أهداف المجلس.