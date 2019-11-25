شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تناقش تعزيز الاستدامة الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بحضور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان عقدت القيادة العامة لشرطة عجمان مؤتمر عجمان للاستدامة الأمنية الثالث تحت عنوان «استدامة أمنية واقتصاد مستدام» للعام الثالث على التوالي لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة الأمنية وحماية ودعم الاقتصاد في الإمارة.
قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي: إن المؤتمر جاء لاستكمال الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء في دعم الأمن والاقتصاد.
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني الإماراتي، ثم قدم محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورقة عمل عرض فيها تجارب عملية لمؤسسات ربحية وظفت التكنولوجيا والابتكار في تقدمها وتطورها.
وأوصى المؤتمر بضرورة توحيد إجراءات تقديم الخدمات الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى المؤسسات الحكومية، وتعزيز التحول الذكي في تقديم هذه الخدمات، ورفع مستوى التدريب في مجال الاستثمار الحكومي والخاص في المؤسسات المعنية، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية الأمنية.
وفي ختام الحفل كرم الشيخ ماجد بن حميد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، رجال الأعمال والمتحدثين الرئيسيين في المؤتمر.
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