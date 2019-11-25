شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار.. الجيش اللبنانى يتدخل بعد اعتداء أنصار حزب الله على المتظاهرين.. 4 قتلى فى سيول عارمة جنوب شرق فرنسا.. الاحتجاجات تغلق الطرق المؤدية إلى مدينة البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

بعد اشتباكات مؤيدى حزب الله.. الأمن اللبنانى يطلق قنابل الغاز لمنع العنف

أطلقت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب اللبنانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق أنصار ومؤيدى حزب الله والمتظاهرين، على السواء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين .





زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة (قوانجشي) ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين، ما أسفر عن مصرع شخص.

محاصرة 8 أشخاص فى انفجار غاز بمنجم فحم جنوب غربى الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (قويتشو) جنوب غربى الصين محاصرة 8 أشخاص فى انفجار غاز بمنجم للفحم ببلدة (جيجين) فى مدينة (بيجى) بالمقاطعة.





4 قتلى فى سيول عارمة جنوب شرق فرنسا

قالت السلطات الفرنسية، إنها عثرت على 4 جثث بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن خسائر ضخمة فى المنطقة .





إمبراطور اليابان يستقبل البابا فرنسيس فى طوكيو

استقبل الإمبراطور اليابانى ناروهيتو، فى القصر الإمبراطورى بالعاصمة طوكيو، اليوم الاثنين، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

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إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى البصرة جنوب العراق جراء الاحتجاجات

أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة فى جنوب العراق، لليوم الثانى على التوالى، جراء الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة بغداد ومدن أخرى.

ميليشيات الحوثى تعتقل عشرات الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم

اعتقلت مليشيات الحوثى الانقلابية فى صنعاء عددا من الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم.

الناطق باسم "الحرية والتغيير" فى السودان تفكيك "الإخوان" واجب دستورى

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، الشريك المدنى فى السلطة الانتقالية فى السودان، أن عملية تفكيك مؤسسات النظام الإخوانى المخلوع واجب دستورى، وقطعت بأنها ستستمر حتى الفترة الانتقالية

أطباء يحذرون من احتمال وفاة مؤسس ويكيليكس فى سجنه

أثار الوضع الصحى لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قلق عشرات الأطباء فى بريطانيا، وحذروا من احتمال وفاته داخل سجنه فى بريطانيا.

الجيش الفلبينى ينقذ رهينتين خلال عملية عسكرية ضد متشددين بالجنوب

قال الجيش الفلبينى اليوم الاثنين إن جنوده أنقذوا بريطانيا وفلبينية من أيدى أعضاء جماعة إسلامية متشددة بعدما فر المسلحون خلال عملية عسكرية فى جنوب البلاد.