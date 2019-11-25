شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تستبدل 2000 مدير سعودى لمراكزها الصحية بأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت وزارة الصحة بالسعودية، أكثر من 2000 من مديرى المراكز الصحية باستبعادهم من مناصبهم، وإحلال أطباء غير سعوديين مكانهم، وشرعت 20 من مديريات الشئون الصحية بمختلف المناطق فى استبدال مديرى المراكز الصحية بأطباء غير سعوديين، بحجة عدم اجتياز المديرين السعوديين الاختبارات التى استحدثتها الوزارة لهم.
و وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، أن نحو 2100 مدير مركز صحى سعودى استبعدوا، أى نحو 80 %من مديرى المراكز الصحية البالغ عددها 2700 مركز، وهى نسبة المديرين الذين لم يجتازوا ً اختبارات وزارة الصحة، وفقا للمتحدث باسمها مشعل الربيعان.
وقررت المديريات، بحسب تعليمات وزارة الصحة، تعيين أطباء أجانب مديرين للمراكز الصحية دون إخضاعهم لاختباراتها، وهدد عدد من مديرى المراكز الصحية المستبعدين بتصعيد الأمر للقضاء.
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