شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل بينهم أسير محرر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم، 3 مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أسير محرر.
وكما جاء على وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر أمنية فى الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من: لؤي فواز طلب عابد من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبدالرحمن تيسير أبو صبيح من مدينة الخليل، والأسير المحرر الفتى قيس محمد كامل أبو مارية عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفي ذات السياق ، داهم جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات اذنا، ويطا، ودير سامت، ونصب حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعمل على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
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