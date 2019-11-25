شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمول 3 مشاريع فى جيبوتى بقيمة 34.5 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودى للتنمية فى جمهورية جيبوتى أمس، 3 مذكرات بقيمة 34.5 مليون ريال، لتمويل 3 مشاريع تتمثل فى بناء وتجهيز المحكمة العليا فى جيبوتى، ومشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن فى السكن، والبرنامج السعودى لحفر الآبار والتنمية الريفية فى أفريقيا "المرحلة الخامسة".

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، وقع مذكرات التفاهم نيابة عن حكومة جيبوتى، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دوالة، وعن الصندوق السعودى للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق الدكتور خالد بن سليمان الخضيرى.

وبموجب مذكرات التفاهم هذه يخصص الصندوق السعودى للتنمية لجمهورية جيبوتى منحة مقدارها (12) مليون ريال سعودى أى ما يعادل (3.2) مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع بناء وتجهيز المحكمة العليا فى جيبوتى، ومنحة مقدارها (7.5) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (2) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن، ومنحة مقدارها (15) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (4) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا "المرحلة الخامسة"، كتمويل إضافي لمشروع تزويد محافظة أبوخ بالماء الصالح للشرب من منطقة بيسيديرو.

وبتوقيع هذه المذكرات يصبح إجمالي القروض والمنح المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية جيبوتي حوالي (1.4) مليار ريال سعودي، أي ما يعادل (374) مليون دولار أمريكي.