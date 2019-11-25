شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السعودية توقف رجل أعمال لتقديمه رشوة 75 مليون ريال لموظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت النيابة العامة السعودية، رجل أعمال متهما فى جريمة رشوة موظف حكومى بمبلغ 75 مليون ريال، وذلك لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ریال.

و وفقا لما نشر على موقع "عكاظ"، أن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذى أوقف فور عودته من خارج المملكة فى مطار جدة، جاء بناءً على أمر قضائى ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

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وبينت التحقيقات، أن رجل الأعمال الموقوف، تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالى لموظف حكومى، وشددت النيابة العامة فى لائحة الاتهام أنرجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل فى رشاوى كاتب عدل واشتراك فى تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامى بداخله واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية فيه، وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقا.

وتطالب النيابةن بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة فى نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة، لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها فى الجريمة.