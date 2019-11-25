شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يستقبل السفير القرقيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سفير جمهورية قرقيزستان لدى المملكة العربية السعودية، عبد اللطيف جمعه بايف، بتسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة مؤخرا في مدينة ناجويا اليابانية .

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لسفير جمهورية قرقيزستان لدى المملكة بمقر المجلس بالرياض، اليوم .

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة، وخصوصاً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرقيزي، وآفاق تطويرها ودعمها وتفعيل دور لجنتى الصداقة في المجلسين بما يخدم علاقات التعاون بين المملكة وجمهورية قرقيزستان، والدفع بها إلى مجالات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.