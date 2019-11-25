شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من محافظتى بيت لحم و طوباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم أ4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظتى بيت لحم و طوباس.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، أفادت مصادر امنية فى بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل نور محمود أبو طربوش ، والشاب عمر صبحى أبو شعيرة ، بعد دهم منزلى ذويهما، وتفتيشهما من مخيم العزة شمال بيت لحم.

من جانبه، قال مدير نادى الأسير فى طوباس محمود صوافطة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل عبد العزيز بنى عودة من بلدة طمون، والشاب أحمد عمر صبح من مخيم الفارعة جنوب طوباس ، بعد مداهمة منزلى ذويهما وتفتيشهما.