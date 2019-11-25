شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودى مع إيران بعد إغلاقه لمدة 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ الشيب الحدودى مع إيران، وذلك بعد إغلاقه لمدة 9 أيام.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقيةـ إنه "تقرر إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودى أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران"، مضيفا أن غلق المنفذ جاء بناء على طلب من الجانب الإيرانى بسبب الاحتجاجات الموجودة هناك.



يشار إلى أن الاحتجاجات في إيران قد تفجرت بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد، وبدأت المظاهرات بقطع طرق رئيسية فى العاصمة طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعا إلى أكثر من 100 مدينة ومنطقة أخرى، وأُحرقت خلالها محطات وقود وهوجمت مراكز شرطة وتعرضت متاجر للتخريب.

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من جانب اخر ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قائد شرطة محافظة ذي قار محمد القريشي أصدر أمرا بسحب كافة قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وأضافت القناة - نقلا عن مصدر أمني عراقي - "إن القريشي وجه بتكليف قوات النجدة والشرطة المحلية لمتابعة الأوضاع الميدانية في محافظة ذي قار بدلا من قوات مكافحة الشعب، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.