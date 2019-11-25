شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح ضرورية لحماية حسابك بـ«واتساب» من الاختراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء أمن المعلومات بضرورة حماية الحساب الشخصي على تطبيق واتساب من عمليات الاختراق أو القرصنة، مرجعين ذلك لكثرة وسائل المخترقين وتعددها.

وأوضحت تقارير تقنية أن هناك خطأً أمنياً كبيراً في “واتساب” يسمح للمتسللين باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تسبب ضرراً بالغاً بالنسبة لهم، علاوة على إمكانية اختراق بياناتهم الشخصية والبنكية بسهولة.

وتتمثل تلك الثغرة في فيديوهات بصيغة “MP4″، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على “واتسآب”، تسمح باختراقها.

ونشرت مجلة “مترو” البريطانية تقريرا حول الخطوات اللازمة، لكي يحمي أي شخص حسابه على “واتساب”.

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وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:

– حمل آخر تحديثات “واتساب” فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك.

– عدل إعدادات حسابك على “واتساب”، بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

– فعل ميزة الخصوصية الجديدة، التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءا منها، التي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

– فعل خاصية أرشفة أي رسائل تأتي من مصادر غريبة أو تحتوي على روابط غريبة، بحيث لا تفتحها ولا تشاهدها فتضغط عليها.