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توضيح مهم بشأن مدة المنع من السفر للمتهم بجريمة غسل الأموال

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن المواطن المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية.

وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

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