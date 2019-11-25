شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة النقد» تكشف حقيقة إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى محافظ مؤسسة النقد العربي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية، باستثناء ما يدرس حالياً بين البنك الأهلي وبنك الرياض، مؤكداً أنه لا توجد طلبات حالياً للبنوك الأجنبية للدخول في السوق المحلي.

وقال” الخليفي” إن مؤسسة النقد منفتحة لطلبات البنوك الأجنبية التي ترغب في الدخول للسوق المحلي، مشيراً إلى أنه لا صحة لما يقال عن إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين بالمملكة حالياً.

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ووفقاً لـ” الرياض”، أوضح “الخليفي” أن مؤسسة النقد سنّت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن من جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سُبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، إضافة إلى توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة متناهية الصغر.

وتابع أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019م بلغ نحو 113 مليار ريال.