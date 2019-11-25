شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية رسمية: 59% من الطلاب يتغيبون عن الدراسة مرة واحدة في الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إحصائية أعدتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ارتفاع نسبة الغياب لدى الطلاب والطالبات عن المدارس في الصفين الرابع والثاني، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 59% من الطلاب يتغيبون مرة واحدة في الأسبوع – وفقاً لـ”المدينة”-.
وأوضح التقرير أن غياب الطلاب والطالبات عن أيام العام الدراسي أصبحت ظاهرة تستدعي المعالجة الفورية من أجل القضاء على ظاهرة التسيب والخمول، كما أن الكثير من المدارس الأهلية أصبح لديها ثلاثة أيام إجازة بعد أن أضيف الخميس لها، مع ضمان حصول الطلاب على درجات المواظبة بالكامل، مما سيؤدي إلى ضعف المخرجات في المستقبل، وسط اقتراحات بضرورة تطبيق أنظمة الحضور الإلكتروني «البصمة» لتشمل الطلاب والطالبات مستقبلا، باعتبار أن ذلك ينمي الشعور بالعمل والحرص على الأوقات، وبالتالي انعكاس الانضباط على الأسرة والمجتمع وعلى سوق العمل.
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