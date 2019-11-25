شكرا لقرائتكم خبر عن توجه جديد لدى وزارة العمل بشأن خدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال مصادر إن هناك توجهاً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغيير نهجها الحالي من خلال التحول إلى «تجربة العميل» بدلاً من خدمة المستفيد أو المراجع، وذلك من خلال مشروع يقوم على تنفيذه متعهد من القطاع الخاص.

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وأوضحت المصادر أن خدمة العملاء تعرف بأنها مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الرضا، حيث يتم من خلالها تلبية احتياجات وتوقعات العملاء بتقديم خدمة ذات جودة عالية. حسب «الوطن».

وتتفاوت أهمية خدمة العملاء حسب نوع المنتج ونوع العميل، فالعميل الخبير يتطلب خدمة أقل من المبتدئ سواء كان سلعة أو خدمة، ويكون خدمة العملاء أكثر أهمية في شركات تقديم الخدمات مثل: الاتصالات أو الإنترنت بنسبة أكبر من الشركات التي تقدم السلع.

وتعتمد خدمة العملاء على وسائل اتصال لتحقيق الهدف من وجودها، ومن أهمّ هذه الوسائل «خدمة العملاء الهاتفية» وهي من أكثر أنواع وسائل خدمة العملاء انتشارا، إذ تعتمد على تلقي المكالمات من قبل العملاء المتصلين، ومن ثم التعرف عليهم، والرد على استفساراتهم بشكل دقيق، كذلك «خدمة العملاء بالإنترنت» وهي من أنواع وسائل خدمة العملاء التي تعتمد على الرد على الرسائل التي تصل عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال تفعيل الحوار معهم بالاعتماد على الرسائل الفورية أو ما تُعرف باسم الدردشة من أجل تقديم كافة المساعدات للعملاء.