احتجاجات لبنان تتواصل في يومها الأربعين ودعوات لإضراب وعصيان

يواصل اللبنانيون اليوم الاثنين، ولليوم الأربعين، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية دعوات للإضراب العام وإقفال الطرق اليوم في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة "أربعينية الحراك"، وكذلك تصاعدت دعوات من ساحة الشهداء عبر مكبرات الصوت للعصيان المدني.
ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فقد صدر بيان عن الحراك في طرابلس وعكار وصيدا ومناطق أخرى طلب من اللبنانيين في مختلف مناطقهم إغلاق كل مؤسسات الصيارفة وأن يكون صباح اليوم "يوم غضب ... وإقفال لكل المؤسسات حتى تأليف حكومة اختصاصيين".
وعلى وقع هذه الدعوات، بدأ ليلا إقفال الطرق في عدد كبير من المناطق.
وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم قيام عدد من أنصار حركة حزب الله وحركة أمل بالاعتداء على المتظاهرين قرب جسر الرينج بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.
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