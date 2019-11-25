كيف تنمي مهارات طفلك؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
مما لا شك فيه ان الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى في حياة الطفل وهى من العوامل الاساسية في بناء شخصية الطفل ايضاً ،لذلك لابد ان يكون للاسرة الدور المتبادل مع المدرسة في تعليم الطفل فكلاهما يكمل الاخر
وكما يؤكد خبراء الصحة النفسية ان الاسرة هي العامل الرئيسي لضمان الصحة النفسية للطفل والتي تؤثر بشكل كبير على مدى استيعاب الطفل وتفوقه الدراسي.لذلك لابد من وضع اسس وضوابط في المنزل لضمان صحة الطفل النفسية وتنمية مهاراته وقدراته العقلية.ومنها:
-لابد ان نشجع الطفل على المصارحة بكل ما يحدث اثناء اليوم الدراسي.
-ضرورة عمل الواجبات المنزلية بمفرده وعدم تأجيلها لليوم الاخر ومساعدته فيها اذا لزم الامر.
-ضرورة الحرص على المساواه بين الابناء وعدم التفرقة بينهم وخاصة في المهارات والقدرات الخاصة.
-تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة التي يحبها في النادي لان ذلك يزيد من النشاط العقلي.
-عدم ارغام الطفل على المذاكرة حتى لا يلتصق بذهنه انها واجب الزامي يومي بل ضرورة استخدام اسلوب التشجيع.
-اغرسي في طفلك حب التميز والانفراد واجعليه يفهم ان التفوق هو الذي يجعل منه تلميذ متميز داخل المدرسة .
-احرصي دائما على تنظيم وقته بين المذاكرة واللعب وممارسة الهوايات حتى لا يشعر انه مضغوط نفسياً.
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