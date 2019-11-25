طريقة عمل الفشار الملون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الفشار من الوجبات المنتشرة فى كل البيوت ،وايضاَ من الوجبات المحببة للأطفال والكبار ايضاً ، وقد نلجأ فى تحضيره الى الطريقة التقليدية العادية .



ومن خلال هذه الطريقة نقدم لكى طريقة تحضير الفشار بالوان مختلفة وجذابة بطريقة منزلية ستجعل الاطفال والكبار يقبلون عليه اكثر .

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وسنعرض اولا طريقة عمل الفشار المملح والملون ومكونات تحضيره هى ذرة الفشار والوان صناعية من المتوفرة فى الاسواق او التى تستخدميها فى عمل الحلويات . بالإضافة الى القيل من الملح على حسب الرغبة وقليل من الزيت .

وطريقة التحضير يسخن الزيت فى اناء عميق ثم قومي بوضع الذرة ولون واحد من الالوان ثم غطى الاناء حتى ينضج الفشار ثم ضعى عليه الملح وكرري هذه الخطوات مع كل لون .

أما بالنسبة لطريقة عمل الفشار الحلو فخطوات تحضيره هى نفس الخطوات السابقة ولكن بدون اضافة اللون ،ثم بعد ذلك ضعى القليل من السكر فى اناء على النار حتى يأخذ لونه فى التحول الى اللون البنى ثم اضيفى اليه الفشار ويقلب جيداً ويقدم فوراً.