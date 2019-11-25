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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لن تصدق.. الحليب أخطر المشروبات والسبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يخطئ البعض عندما يظن أن الحليب مفيد في جميع حالاته، فهناك بعض الأضرار التي يسبّبها إذا تمّ مزجه مع أشياء أخرى، وهو ما دفع العلماء لإجراء بعض الأبحاث والدراسات في هذا الشأن لاستكشاف مدى الضرر الواقع.
أثبتت دراسة أمريكية حديثة حول تحديد أكثر المشروبات ضرراً لصحة الإنسان من غير الكحولية، فوجدوا أن المشروبات التي يدخل في تكوينها الحليب هي الأخطر على الإطلاق، حيث إن هذه الخلطات تحتوي على جرعتين هائلتين من السكر والجلوكوز، وبعد إجراء بحث شارك فيه 100 طالب تناولوا الشراب المذكور بطعم الشوكولا، فقد توصّل المختصون إلى نتيجة أن هذا المخلوط يؤثّر على جسم الطفل تأثيراً شبيهاً بتأثير المخدرات؛ وذلك بسبب وجود كمية هائلة من السكر فيه؛ مما ينشّط مركز السرور في المخ.
ومن أبرز هذه المشروبات حليب الشوكولا، وحليب الموز، والميلك تشيك، بالإضافة إلى الحليب بالجوافة وغيرها من العصائر الأخرى التي يدخل في تكوينها الحليب بشكل أساسي، حيث إنه يفضّل أن تتم صناعة هذه المشروبات في المنزل، بعد التأكد من صحة وسلامة الحليب عن طريق غليه ثم تبريده، وهو ما يعرف بعملية "البسترة" التي تنقيه من الجراثيم والميكروبات.
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