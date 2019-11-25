عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ترتبط السمنة بمجموعة من الأمراض أهمها السكري والقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، لكن هل توجد زيادة في الوزن يمكن اعتبارها "صحية" أو أقل خطراً فيما يتعلق بأمراض التمثيل الغذائي؟



بحسب دراسة أجرتها جامعة كامبردج البريطانية تم فحص بيانات 140845 شخص من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى الخطر النسبي للإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، والسمنة، أو من نقص الوزن غير الصحي، وتبين الآتي:

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* يرتفع خطر الإصابة بالسكري لمن يعانون من زيادة "صحية" في الوزن لمدة 10 سنوات بنسبة 3.1 بالمائة.

* يرتفع خطر الإصابة بالسكري لدى من يعانون من نحافة غير صحية لمدة 10 سنوات بنسبة 2.2 بالمائة

* يرتفع خطر الإصابة بالسكري لدى من يعانون من السمنة المفرطة لمدة 10 سنوات بنسبة 7.6 بالمائة.

وفقاً للبروفيسور لوكا لوتا أحد المشرفين على الدراسة: “في ضوء تزايد ظاهرة السمنة وزيادة الوزن من الهام تحديد من هم معرضون أكثر للإصابة بالسكري، لتوجيه الإجراءات الوقائية بشكل مركّز، وفي ضوء هذه النتائج لا يمثل تعريف (زيادة صحية في الوزن) إفادة في تحديد من هم في خطر كبير".

ويحذر البرفيسور نِك يورهام من جامعة كامبريدج من أن جميع الفئات التي تعاني من زيادة الوزن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكري، ويؤكد ذلك الحاجة إلى تدخلات للحد من انتشار ظاهرة السمنة.