مشكلة جود فراغات كبيرة في فروة الرأس.. الحل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني الكثيرات من مشكلة جود فراغات كبيرة في فروة الرأس ، وللتخلص من هذه المشكلة إليك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تخلصك من هذه الفراغات:



الخلطة الأولى: اهرسي رأس ثوم مع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وأضيفي إليهم كوب من ماء الورد، دلكي فروة رأسك بهذه الخلطة لمدة 10 دقائق، واتركيها ساعة على رأسك، كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر.

الخلطة الثانية: اخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من زيت الخروع مع 3 فصوص ثوم مهروسة، وادهني بهذا الخليط الفراغات بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

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الخلطة الثالثة: امزجي ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة من عصير الذرة وملعقة من الخل، وضعيهم في وجاجة واستعملي هذه الخلطة مرة صباحا وأخرى مساء.

الخلطة الرابعة:امزجي عصير الليمون مع زيت الحبة السوداء وبذور لب بعد إبعاد القشر عنها، اخلطيهم لكي تحصلي على كريم، من ثم دلكي به فروة رأسك.

الخلطة الخامسة: اغلي ماء على النار وأضيفي إليه عشبة إكليل الجبل، واتركيه منقوعا يوماً كاملاً، بعدها ضيفي العشب وضعي المياه في بخاخ، وقبل النوم رشي جذور شعرك ومشطيه جيدا.

الخلطة السادسة: انقعي عشبة المرمية في كوب ماء مغلي يوما كاملاً ثم صفيه، وضعي الماء في بخاخ، ثم رشي جذور الشعر عند النوم والاستيقاظ وبعد غسل الشعر.