شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقائق لا تعرفها عن الشخص الأعسر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لازال الباحثون حتى الأن لم يستطيعوا إكتشاف لماذا حوالي 10 % من السكان شخص "أعسر" أي يستخدموا اليد اليسرى في العديد من المهام مثل "الكتابة، تناول الطعام، ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الأخري".



في الماضي كان الأباء يجبروا الأطفال على إستخدام اليد اليمنى بسبب التحيز ضد الكتابة باليد اليسرى ولكن بطيعية الحال لا تحاول إجبار طفلك على القيام بذلك.

وهناك مجموعة من الحقائق التي لا تعرفها عن الشخص الأعسر ونعرض عليكم أدناه أسباب الكتابة باليد اليسري.

الشخص الأعسر أو الأشول

الجينات : ممكن عند إنتقال أحد الجينات من الأباء إلى الأبناء تؤثر علي يد الطفل وإذا ورث الطفل هذا الجين يمكن أن يجعله أكثر عرضة أن يكون شخص أعسر وذلك قد يتوقف على مجموعة من العوامل البيئة الأخري .

الجنس : تشير أحدث الابحاث بأن الأولاد أكثر عرضة إلى أن يستخدموا اليد اليسرى من البنات وذلك بسبب زيادة هرمون التستوستيرون والذي له تأثير يدفع الطفل إلي إستخدام اليسار .

التطور الجيني : يعتقد بعض الباحثين بأن العوامل البيئة في الرحم مثل البكتريا، التغذية، وصول الأكسجين والهرمونات المختلفة تؤثر على أن يكون الشخص أعسر أم أيمن .

حقائق عن الشخص الأعسر أو الأشول :

لديهم مهارة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة :

يمتلك الشخص الأعسر مهارة لعب جيدة فمثلاً لعبة البيسبول الشخص الأعسر جيد في ممارستها وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى مثل الملاكمة والتنس .

لديهم معدل ذكاء مرتفع :

يذكر الباحثين بأن اليساريين لديهم معدل ذكاء مرتفع ولكن الباحثون غير متأكدين من السبب، فهم لاحظوا بأن الشخص الأعسر لديهم قدرة جيدة علي الإحتفاظ وتذكر المعلومات.

تذكر دراسة في جامعة سانت لورانس في نيويورك كان عدد الأشخاص الذين يكتبوا باليد اليسرى أكثر من الأشخاص الذين يستخدموا اليد اليمنى وبالنظر إلي ألبرت أينشتاين، إسحاق نيوتن، تشارلز دراوين، بنجمين فرانكلين كل هؤلاء الأشخاص يساريين يجعل من الصعب أن نختلف مع التاريخ .

لديهم قدرة على القيام بالمهام المتعددة :

أحد مزايا الشخص الأعسر أنه يمكنه إجبار دماغه علي التفكير بسرعة أكبر. بذلك فهم لديهم قدرة علي القيام بالمهام المتعددة والتعامل مع العديد من الأمور مثل تنظيم المعلومات . كما لاحظ الباحثون بأن الشخص الأيسر يتحدث بسرعة أكبر والقدرة الجيدة على تذكر الذكريات القديمة .

فقد نشرت دراسة 2006 في دورية علم النفس العصبي بأن الشخص الأيسر لديه قدرة عالية علي معالجة المعلومات .

اليسارين هم الأفضل في لعب ألعاب الفيديو :

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الشخص الأعسر لديه القدرة العالية على ممارسة ألعاب الفيديو يذكر الدكتور نيك كيربون بأن الشخص الأعسر لديه محفزات عالية ليواجه الأشخاص الكسالى .كما أن لهم قدرة عالية على إستخدام اليد الغير مهيمنة مما يجعلهم أسرع عند لعب ألعاب الفيديو .

الشخص الأعسر أكثر كفائة عند قيادة السيارة :

أظهر إستطلاع مدرسة تعليم القيادة بأن 57 % ممن يستخدموا اليد اليسرى في إختبار القيادة نجحوا بكفاءة عن أولئك 47% ممن يستخدموا اليد اليمني .

لديهم مهارة رسم الوجه :

معظم الأفراد الذين يستخدموا اليد اليسري لديهم قدرة على رسم ملامح الوجه بشكل جيد عن أولئك الأفراد الذين يستخدموا اليد اليمنى .

معظم المشاهير يستخدموا اليد اليسرى :

هل تعلم من هم المشاهير الذين يستخدموا اليد اليسرى "بيكاسو، ألبرت أينشتاين، نيوتن، تشارلي تشابلن، مارلين مونرو، بارك أوباما، فلاديمير بوتين، جورج بوش، بيل كلينتون، هوغو تشافوز، أنجلينا جولي ".

لديهم إحساس عالي بالخوف :

توجد دراسة واحدة عرضت هذا الموضع بأن الشخص الأعسر قد يكون لديه إحساس عالي بالخوف

الغضب بسهولة :

ذكرت مجلة الأمراض العصبية والعقلية بأن النساء الذين يستخدموا اليد اليسرى لديهم عاطفة سلبية عالية وسرعة الإنفعال مع الأمور .

مجموعة من الحقائق المدهشة الأخرى :

- حوالي 13 % من سكان العالم يستخدموا اليد اليسرى وفقاً لقاموس LeftHandersDay.com.

- هناك حوالي 4 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية يستخدموا اليد اليسرى.

- يعد جيمس جارفليد أول رئيس أعسر وكان لديه مهارة في كتابة اللاتينية بيده اليمنى واليونانية باليد اليسرى في نفس الوقت .

- ذكرت دراسة من جامعة جورج تاون بأن الأفراد الذين يستخدوا اليد اليسرى لديهم قدرة على سماع الأصوات والتميز بينهم .

- هناك مجموعة من الرياضين المشهورين ويستخدموا اليد اليسرى هم فيل ميكلسون، رافائيل نادال، بيب روث، أونولد بالمر، أوسكار دي لا هويا .

- الأمهات في عمر 35 عاماً في وقت الولادة هم أكثر عرضة لولادة طفل أعسر من أولئك الأمهات في عمر 20 .

- تشير الأبحاث بأن الأشخاص اليساريين قد يعانوا من إنفصام الشخصية، الإصابة بداء كرون، إلتهاب القولون العصبي .

- ذكرت دراسة تمت في جامعة إسكتلندا بأن حوالي 46% من الأشخاص الذين خضغوا لإختبارات السلوكية لليساريين وجدت بأنهم غير يسارين .

- يوجد يوم خاص بالأشخاص اليساريين يتم الإحتفال بهم فيه وهو يوم 13 أغسطس .

- تذكر التقارير العلمية بأن الرجال هو الأكثر إستخدامات لليد اليسرى .

- هل تعلم بأن العائلة المالكة البريطانية معظمهم يستخدم الشخص الأيسر مثل الملكة الأم، الملكة إليزابيث، الأمير تشارلز والأمير وليام .