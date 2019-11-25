نأكل البطاطا المقليّة دون تفكير ونشتهي شكلها.. لهذا السبب!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نأكل البطاطا المقليّة دون تفكير ونشتهي شكلها، لونها ورائحتها حتى لو كنّا نشعر بالتخمة، وهذا هو السبب:
إكتشف الباحثون لم تُعتبر رائحة البطاطا المقليّة كافية لفتح الشهيّة حتى في حال الشبع، وأشاروا الى أن رائحتها التي تشدّنا إليها هي خليط لعدّة روائح ذكيّة مجتمعة.
فالبطاطا المقليّة تحتوي على 9 روائح مختلفة منها الكاكاو، البصل، الجبنة، حلوى السكر الأسمر والزبدة، وحتى رائحة لوح كي الملابس، كلّها تجتمع معاً لتجعل البطاطا المقلية من أبدع الأطباق.
وكشفوا أيضاً أن البطاطا التي تقلى مرّتين، تحتوي على مجموعة أخرى من العطور كزبدة الكاكاو، السكر والزبدة، الجبنة، البصل، والورود.
وبالتالي فإن رائحة البطاطا تحرّك حواساً في الإنسان، وتحفّز الدماغ على فرز هورمونات كافية لتجعلنا جائعين من جديد.
وتبيّن أن العلاقة بين البطاطا، الزيت والحرارة وعملية القلي هي بحدّ ذاتها عملية لتركيب العطور.
مثل العطر الرقيق، أيضاً رائحة البطاطا المقلية هي تركيبة للعديد من الروائح، وهذا ما يكشف لمَ البطاطا المقلية هي المفضلة عند الجميع!
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