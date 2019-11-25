خبراء: تحديد المشروب الأكثر ضررا على صحة الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجرى علماء أمريكيون سلسلة من التجارب في سبيل تحديد أكثر المشروبات ضررا لصحة الإنسان من غير الكحولية.



Advertisements

وانحصرت الدائرة على المشروبات التي يدخل الحليب في أساسها.

واستوضح فريق من الباحثين تحت رئاسة أريك ستايس أن هذه المخاليط تحتوي على جرعتين هائلتين من السكر والغلوكوز. وبعد إجراء بحث بمشاركة 100 من طلاب مدرسة ثانوية تناولوا الشراب المذكور بطعمة الشوكولا توصل المختصون إلى النتيجة أن هذا المخلوط يؤثر على جسم الطفل تأثيرا شبيها بتأثير المخدرات وذلك على حساب وجود كمية هائلة من السكر فيه مما ينشط مركز السرور في المخ.

إضافة إلى ذلك تحتوي جرعة واحدة من هذا الشراب على معدل يومي خاص بالكبار من السعرات الحرارية كما يزيد معدل الشحوم فيه عن القيمة المطلوبة ثلاثة أضعاف مما سيسبب، على الغلب، السمنة لدى الطفل.