اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات: فريق عمل واحد بقدرات جماعية مبدعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت في العاصمة أبوظبي أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأكدت وقائع وفعاليات اليوم الأول من أعمال القمة الحكومية استراتيجية العمل الحكومي في الدولة وتركيزها على توحيد الجهود ليعمل الجميع كفريق عمل واحد يمكنه الاستفادة من جميع الإمكانات والقدرات الفردية والجماعية.

وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماعات اليوم الأول قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: نجتمع بروح الفريق الواحد لأننا أبناء الوطن الواحد واليوم دورنا أن نعمل سوياً كفريق عمل واحد.

وأضاف: نعيش في دولة هي الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً، نحن الدولة الأولى في جذب المواهب والأسرع في استخدام التكنولوجيا وقيادتنا تريدنا أن نكون أبناء بيت متوحد، وهذا التجمع فرصة سنوية لتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات والاستفادة من جميع القدرات.

ومن جهتها، استعرضت مريم الحمادي - مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء نتائج تحقيق رؤية الإمارات 2021،

وتستعرض الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للعشر سنوات المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، كما تناقش سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.

وتختتم أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية فعالياتها الثلاثاء، بحفل تكريم أوائل الإمارات من الشخصيات الوطنية التي عززت قيم التسامح ومسيرة الدولة بمبادراتها وأفكارها وعطائها الاستثنائي.

وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الأكبر والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات.