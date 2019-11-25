شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد اليابان للمرة الثالثة في عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني للمرة الثالثة هذا العام مطالباً الحكومة اليابانية بمزيد من الجهد على صعيد السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد.

وحسب ملاحظات مكتوبة لمديرة الصندوق كريالينا جورجييفا خفض الصندوق تقديراته لنمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى 0.8 في المئة للعام 2019 مقابل 0.9 في المئة من قبل، مع توقعات بألا يزيد معدل النمو العام القادم عن 0.5 في المئة.

وطالب الصندوق الحكومة اليابانية بتبني سياسة نقدية تعزز فرص النمو وتدعم الاقتصاد وارتفاع التضخم، الذي يظل معدله أقل مما يستهدفه بنك اليابان (المركزي) عند 2 في المئة.

أما عن التوقعات الضعيفة للنمو العام القادم فسببها هو تراجع الطلب الخارجي نتيجة ضعف نمو الاقتصاد العالمي عموماً، إضافة إلى مخاطر التجارة العالمية.

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