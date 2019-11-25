محمد بن راشد ومحمد بن زايد ورئيس مونتينيغرو يبحثون تطوير العلاقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائهما أمس، كل على حدة، مع ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو (الجبل الأسود)، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، والأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين، أمس، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، واعتبرها سموه خطوة إيجابية هدفها تنظيم علاقات الصداقة والتعاون في ما بينهما، وتمهد لتعاون أشمل في مجالات عدة، أهمها الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح الوطنية العليا للدولتين والشعبين الصديقين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين دولة الإمارات ومونتينيغرو شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2008، مشيراً سموه إلى أن التطور الإيجابي في علاقات البلدين جعل مونتينيغرو شريكاً اقتصادياً مهماً للإمارات في منطقة البلقان، وفي الوقت نفسه، فإن الإمارات شريك اقتصادي أساسي لها في المنطقة العربية.