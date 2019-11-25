بنك الشارقة يسهم بإنشاء مبانٍ جديدة في «الخدمات الإنسانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقَّعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفاروج نركيزيان، مدير عام بنك الشارقة، اتفاقية تعاون يسهم من خلالها مادياً في المباني الجديدة للمدينة.

وستضم هذه المباني مدارس وأقساماً وملاعب وصالات رياضية متخصصة ومجهزة وميسرة وفقاً للمعايير الدولية بهدف توفير بيئة تعليمية رائدة تحقّق رؤية المدينة في مناصرة واحتواء وتمكين ذوي الإعاقة.

وتوجَّهت الشيخة جميلة القاسمي بالشكر والتقدير إلى البنك للمساهمة القيمة التي تؤكد الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية والحرص على مساندة المدينة في خدماتها التي تقدمها للطلبة ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية. وقالت: تعملُ المدينة دائماً كي تعزز التعاون وتنمي العلاقات مع المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والعالمية، إذ تسعى لترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية وتمتين قيم التطوع والمبادرة والابتكار الاجتماعي والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في المجالات كافة.

وأوضحت أن عدد ذوي الإعاقة الذين استفادوا من خدمات المدينة خلال العام الدراسي الماضي فقط 2339 شخصاً في حين بلغ عدد الموظفين فيها 610 موظفين، 50 منهم من ذوي الإعاقة.

وأكدت أن المباني الجديدة ستتيح استقبال عدد أكبر من الطلبة مع الاستمرار في النهج الريادي والتوعوي للمدينة.

وأكد نركيزيان أن الدعم المقدم للمدينة نابع من إدراك القائمين على البنك مبادئ المسؤولية المجتمعية وأن مستوى الخدمات التي تقدمها لا يقل عن أرقى المستويات العالمية.

وأشاد بالدور الريادي للمدينة وسعيها المستمر لتمكين ومناصرة واحتواء ذوي الإعاقة وبالدور التوعوي الذي تؤديه حرصاً على تقديم الصورة الصحيحة عنهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

وتأتي الاتفاقية بين الجانبين استكمالاً لمسيرة التعاون بينهما، إذ وقعا اتفاقية في فبراير/شباط 2015 ضمن حملة «سبونسر 10» ومن خلالها دعم البنك المصاريف التشغيلية لقسم العلاج الطبيعي والوظيفي التابع للمدينة.