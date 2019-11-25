شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون في انتخابات «الاستشاري» يهنئون حاكم الشارقة ويتعهدون بخدمة الإمارة والمواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:جيهان شعيب - محمد الوسيلة

محمد صبري- محمد الماحي- إيهاب عطا

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، نتائج الانتخابات والقائمة الأولية للفائزين الـ25 الذين خاضوا انتخابات المجلس في منافسة بين 189 مرشحاً لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت، التي استمرت أربعة أيام، وفرز جميع الأصوات، بنسبة مشاركة على مستوى الإمارة بلغت 59%، وعدد مصوتين بلغ 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة، من مجموع أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ عددهم 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة، وفازت ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية.

وهنأ د. ابن نصار جميع الفائزين في انتخابات الدورة الثانية للمجلس الاستشاري، ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما حققته التجربة الوطنية الديمقراطية للإمارة من نجاح كبير، تكلل بتسجيل نسبة قياسية من عدد الناخبين في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بما شكل إنجازاً جديداً للإمارة يضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية.

وتتوزع مقاعد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للأعضاء الذين يتم انتخابهم بواقع تسعة مقاعد لمدينة الشارقة وثلاثة مقاعد لكل من الذيد، وخورفكان، وكلباء، ومقعدين لكل من دبا الحصن، والمدام، ومقعد واحد لكل من الحمرية والبطائح ومليحة، فيما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 19140 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 9593 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات، ووصلت نسبة التصويت إلى 50.1 %، فيما من المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر الجاري، ويكون رد اللجنة على الطعون اليوم التالي 27، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 28 نوفمبر.

ورفع الفائزون أسمى آيات الشكر، والتقدير، والعرفان، والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء المجلس الاستشاري، الذي يعتبر قبة برلمانية مميزة على مستوى الإمارة تسهم في إيصال أصوات المواطنين إلى المسؤولين، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بالفوز، ومؤكدين أن مجرد ترشحهم في العرس البرلماني يعتبر فوزاً لهم، لأنهم لبوا نداء سموه بالمشاركة والاقتراع، كونه واجباً وطنياً يجب أن يؤديه الجميع.

وتوالت كلماتهم المغلفة بسعادتهم، وفخرهم، واعتزازهم بالعضوية التي نالوها، والبداية مع الفائزين من مدينة الشارقة:

قال شاهين إسحاق إسماعيل المازمي «791 صوتاً»: نرفع آيات من الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، على العرس الانتخابي المميز، لأن الفوز فيه لم يتم إلا بمتابعة سموهما شخصياً له، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، وحسن ظن سموهما.

ويعود فوزي إلى حب الناس الذي لا يمكن شراؤه بمال، ونتيجة للخدمات التي أقدمها للجميع دون انتظار شكر، ولسعيي الدائم في حل المشكلات، والشكر موصول لكل أهالي الشارقة دون استثناء الذين كانوا مع إنجاح الحدث، وأتمنى أن تكون الدورة الجديدة للمجلس الاستشاري استثنائية، وتقدم اكثر لمواطني الإمارة، وترضي صاحب السمو حاكم الشارقة، وأيضا الشكر واجب للجنة العليا للانتخابات لسرعة فرز الأصوات، والأسلوب الذي اعتمدته في ذلك، والسلاسة، والسهولة، والسرعة في الاقتراع، فضلاً عن وجوب توجيه الشكر إلى جميع العاملين في اللجنة العليا من موظفين، وإداريين، ومتطوعين، فقد كانوا على قلب رجل واحد في أداء العمل، إلى جانب ذلك فقد كان لزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمركز الانتخابي في نادي الشطرنج في الشارقة الأثر الطيب في تشجيع الجميع للمشاركة في الاقتراع.



الزيارة فوز



وجه سيف محمد بن رويجده الكتبي «733 صوتاً»: الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على زيارة سموه للمقر الانتخابي في نادي الشطرنج في الشارقة، وقال: هذه الزيارة تعتبر فوزاً لنا حتى قبل أن نفوز بالفعل، ونشكر كل من أعطانا صوته، خاصة كبار السن، وإن شاء الله سنكون صوتاً معبراً عن جميع أبناء الإمارة لدى مسؤولي الحكومة، والحقيقة كنت أتوقع الفوز للمشاعر الطيبة ممن أحاطوني بوقفة ود صادقة، ومن ساندوني، وشجعوني، ومنحوني ثقتهم.



قضاء الحوائج



قال محمد صالح محمد آل علي «559 صوتاً»: أرفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على نجاح العرس الديمقراطي للإمارة، والحقيقة مشاركتي تعتبر الثانية في هذه التجربة الانتخابية، التي لم يحالفني التوفيق فيها في المرة السابقة، لذا فقد اجتهدت للفوز في هذه الدورة بالعمل على قضاء حوائج الناس، وخدمتهم، ومد يد المساعدة لهم، لأني علمت أن المجلس يتطلب خدمة المواطنين، لذا فقد توقعت الفوز، وبالفعل فزت بعدد كبير من الأصوات، فيما أبارك للفائزين، ويكفي لمن لم يفوزوا مشاركتهم في تلبية نداء صاحب السمو حاكم الشارقة بالاقتراع، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيينا على خدمة الإمارة ومواطنيها، ومساعدة سموه في صنع القرار.



صوت الشباب



قال عبدالرحمن محمد إبراهيم الياسي «409 أصوات»: نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطائنا الفرصة بالمشاركة في العرس الانتخابي لعضوية المجلس، للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص مجتمع الإمارة، والحقيقة شعار برنامجي الانتخابي هو «إرادة شبابية أنتم مستقبلها» ولكوني مدير مركز إعداد القادة وشباب الشارقة سابقا، فقد أشركت الشباب في وضع محاور برنامجي الانتخابي، وخطة العمل إجمالا، وأماكن وضع الإعلانات الانتخابية في الطرق والمناطق، وتصميم كتيب البرنامج، وغيرها، وبالفعل فمعظم من صوتوا لي من فئة الشباب، كوني الأكثر اعتراكا بهم، حيث كنت أيضا مربيا ومعلما في تأسيس المدارس النموذجية في الشارقة، وسأعتبر نفسي صوتا للشباب تحت قبة المجلس الاستشاري.



تجربة فاعلة



قال محمد علي جابر الحمادي «403 أصوات»: الحمد لله على فوزي بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكل الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على التجربة البرلمانية الفاعلة لخدمة الإمارة وأبنائها، وكل الشكر والتقدير لجميع الناخبين الذين ساهموا في إنجاح العرس الانتخابي، وكل التوفيق لجميع الفائزين فيه، ونسأل الله أن يعيننا على خدمة الإمارة ومواطنيها، وشكر خاص لكل من حضر وأدلى وصوت لي شخصيا، لاسيما كبار السن الذين حضروا على مقاعد متحركة للتصويت لي، وشكري لجميع القائمين على العملية الانتخابية التي تمت بكل سلاسة ويسر، وبإذن الله أكون على قدر هذه الثقة والأمانة، فيما كانت عملية الاقتراع سهلة جدا، ولا تستغرق سوى دقيقتين فقط، مما شجع الناخبين للتوافد على المقار الانتخابية على مستوى مدن ومناطق الإمارة للتصويت على مدار الأيام الأربعة لعرس «الاستشاري».



واجب وطني



رفع عبيد عوض عبيد الطنيجي «376 صوتاً»: آيات من الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأبارك لسموه العرس الانتخابي الوطني المشرف في الإمارة، لعضوية المجلس الاستشاري للإمارة، تلك القبة البرلمانية الشامخة، التي تصل من خلالها أصوات المواطنين إلى المسؤولين بكل شفافية، ومصداقية.

ولقد سعيت للفوز بطرح برنامج انتخابي تخصصي يتضمن محاور مهمة، تتعلق بالجانب الاقتصادي، والعمل الحر، الذي لدي خبرة تراكمية طويلة فيه، وسأسعى إلى تطبيقها، وخدمة أبناء الإمارة بأمانة واجتهاد، لرد الجميل لها، وكل الشكر لمن منحني صوته، ولجميع من اقترعوا بشكل عام، والتوفيق لجميع الفائزين، ولا شك أن جميع من شاركوا في هذا العرس الراقي فائزون، فالمشاركة في حد ذاتها فوز، كونها واجباً وطنياً بامتياز.



منظومة ديمقراطية



قالت شريفة موسى حسن المازمي «326 صوتاً»: يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو حاكم الشارقة على نجاح العرس الانتخابي لإمارة الشارقة، الذي يأتي تتويجاً لفكر وتوجيهات سموه، الذي أسس هذه المنظومة الديمقراطية منذ ربع قرن، عندما وضع اللبنة الأولى لمراكز الأطفال والناشئة، ومن ثم برلمان الطفل العربي، ونحن اليوم نجني ثمار هذا الفكر السامي.

كما أشكر جهود اللجنة العليا وفرق العمل التي عملت على إنجاح العملية الانتخابية، وكل أبناء الشارقة الذي توجهوا إلى مراكز الاقتراع في منظر مهيب، حيث لمسنا حرص أطياف المجتمع كافة على المشاركة، ونعدهم أن تكون كافة قنوات التواصل بيننا قائمة، لنقل أفكارهم وتطلعاتهم إلى القيادة الرشيدة، وأهدي فوزي لعائلتي وأهلي وكل أبناء الشارقة، الذين دعموني أنا وإخواني المرشحين من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لتمثيلهم في المجلس، وأيضا أشكر كل من صوت لي، وساندني، فثقة الجميع وسام على صدري، وأتمنى أن يوفقنا الله لخدمة الشارقة وأبنائها، وأن نمثلهم خير تمثيل، فاليوم نبدأ مرحلة جديدة ننقل فيها طموحات وتطلعات أبناء الشارقة إلى القيادة، وستكون خدمة الشارقة وأبنائها هي أولوياتي في المرحلة القادمة.



عطاء دائم



قال جاسم جمعة عمر المازمي «297» صوتاً: كم كانت لحظات الفوز جميلة في عيني والدي ووالدتي، ولقد سعِدت أكثر ما سعِدت لأن فوزي بمقعد في انتخابات المجلس الاستشاري، كان سببا في إدخال الفرحة والسرور في قلب أمي وأبي وعائلتي لتخلد هذه اللحظات بأجمل لحظات حياتي كلها، ولم تقتصر الفرحة علينا، وإنما امتدت إلى جميع أصدقائي ومعارفي الذين وضعوا ثقتهم بي، وقاموا مسبقاً بالتصويت لي والذين دعموني منذ اليوم الأول من بدء الانتخابات،

وهذه الفرحة ستترجم بإذن الله إلى أعمال خالصة، وعطاء دائم لخدمة إمارتنا الباسمة، ولتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة ليؤدي أعضاء المجلس الاستشاري مهامهم على الوجه الأكمل.



حسن الظن



قال إسماعيل كامل إسماعيل البريمي «278 صوتاً»: الحقيقة لله سبحانه وتعالى الفضل والمنة، لقد كنت أتوقع الفوز، لأني استخرت الله جل وعلا، واستشرت الناس، وأكدوا أنى أهل للعضوية، وروى لي أكثر من أحد رؤى في المنام توحي بنيلي أمرا غاليا وعزيزا، وكانت جميعها مبشرة، علاوة على اتصال عدد من أبناء الإمارة بي دون ان أكون على معرفة شخصية بأي منهم، والجميع كان يقول انهم منحوني أصواتهم، رغم أني لم انفق على دعاية مرتفعة القيمة أو غيرها، واكتفيت ببرنامجي الانتخابي، وتوكلي على الله، وإن شاء تعالى أكون عند حسن ظن الناخبين، الذين اعطوني ثقتهم، وأعدهم بتأدية عملي بإخلاص، وأمانة، وصدق، وثقة، وشفافية، وسأتواصل مع الجميع، فرقم هاتفي متاح، ومن لديه مطلب، أو مقترح، فليتواصل معي مباشرة، وسأعمل حين بدء عملي البرلماني على ما تضمنه برنامجي الانتخابي من محاور تتعلق ببناء الإنسان، والأسرة والأطفال، ومخرجات التعليم، وغيرها.



شكر واجب



ومن منطقة الحمرية، فاطمة علي حميد المهيري «137 صوتاً»: أهنئ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لنجاح العملية الانتخابية الثانية في الشارقة، وأشكر أهالي منطقتي الحمرية الذي منحوني أصواتهم، وأعتز بهذه الثقة الغالية، وسأواصل السعي لإيصال مطالب الجميع إلى المسؤولين تحت قبة المجلس الاستشاري، بكل مصداقية، وشفافية، وأمانة.



تمكين المرأة



ومن منطقة البطائح، عفراء خادم حليس الكتبي «145 صوتاً»: أشكر قيادة الدولة على إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة، وإعطائها دورها في المجتمع، ونشيد بالثقة الممنوحة لمواطنات الإمارات، ولقد كنت معلمة لفترة عشر سنوات، ما ساعدني على ان أكون معروفة ومحبوبة من مواطني منطقتي البطائح، وكنت على ثقة ويقين في أن الناخبين فيها سيمنحونني أصواتهم، لأن المجتمع الإماراتي يمثل نموذجاً مرموقاً في إعلاء دور المرأة في المجتمع، لذا وبفضل القيادة الرشيدة أضحت الإمارات دولة ناجحة في تمكين بناتها، وأصبحت المرأة الإماراتية مصدر تحفيز وإلهام، في الولاء، والانتماء، والعطاء لهذا الوطن العزيز.



المتابعة الميدانية



ومن منطقة مليحة، عبدالله مصبح سعيد الكتبي «310 أصوات»: كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة التي منحنا إياها للمشاركة في العرس الانتخابي للإمارة، وان شاء الله سأتشاور مع المواطنين خاصة في منطقتي مليحة ليشاركوني في بناء وخدمة الإمارة، وعلى كل مرشح فاز بعضوية المجلس النزول ميدانيا، لمتابعة أحوال المواطنين، واحتياجاتهم للعمل على تلبيتها.



قواعد التمثيل الشعبي

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يقول محمد الريسي، الفائز بالمركز الأول في مدينة خورفكان ب 475 صوتاً: «لصاحب السموّ حاكم الشارقة، الفضل الأول في إرساء قواعد التمثيل الشعبي، بداية من المجالس المحلية في مدن الإمارة، حتى الوصول إلى هذه التجربة الديمقراطية في اختيار ممثلين عن المدن في مجلس استشاري عن طريق الاقتراع الحر المباشر».

ويضيف: «التوفيق من عند الله، ولي الشرف بنيل التمثيل في المجلس الاستشاري وانتخابي تكليف وأمانة وثقة أعتز بها».



تعزيز المسيرة التنموية



ويرى عبدالله إبراهيم موسى، الفائز بالمركز الثاني ب 457 صوتاً، أن خبراته في المجلس السابق، دفعته مجدداً للترشح، لمواصلة تقديم العطاء المطلوب، والمساهمة مع أعضاء المجلس في تعزيز المسيرة التنموية للإمارة. مؤكداً شغفه للعمل في المجلس من أجل الشارقة وتطلعات المواطنين وحماسته لإحداث التوازن بين متطلبات المواطن وخطط الحكومة.



تطوير الخدمات الصحية



وثمن الدكتور عبد الله موسى البلوشي، الحاصل على المركز الثالث، ب 419 صوتاً، جهود صاحب السموّ حاكم الشارقة، لإشراك مواطني الإمارة في العمل العام وحرصه على انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري حتى يتسق تمثيلهم مع قناعات الناخبين طبقاً لبرامجهم الانتخابية.

وأشار إلى أن هدفه من الترشح توسيع مواعين خدمة الوطن والمواطن بالخروج من إطار المهنة طبيباً داخل المستشفى، إلى خدمة قطاع كبير من المواطنين وتطوير الخدمات الصحية في الإمارة ورد بعض الدين للوطن.



ثقة تاج فخر



قال عبدالله إبراهيم الدرمكي، الفائز بأعلى أصوات في مدينة كلباء ب 664 صوتاً إن الحصول على ثقة الناخبين تاج فخر، ومسؤولية تتطلب بذل الجهد لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمة الإمارة والوطن.

وأضاف أن التجربة الانتخابية، سلوك حضاري حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، على ممارسته لتقديم الناخبين المرشح الذي يلبي تطلعاتهم ويحقق أشواقهم، وأن المنافسة في الاستحقاق الانتخابي كانت محتدمة، وكانت البرامج الانتخابية التي لامست متطلبات أهالي كلباء هي الفيصل ومكمن النجاح.



عكس التطلعات



وقدم الدكتور حميد جاسم الزعابي، الحاصل على 553 صوتاً التهاني إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على نجاح التجربة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري، التي أكد بها سموّه حرصه على مشاركة مواطني الشارقة في القرار السياسي للحكومة والمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين وعكس همومهم وتطلعاتهم داخل المجلس.

ويضيف: لا شك أن التجربة محل فخر واعتزاز لمواطني الإمارة، وشهدت تنافساً صحياً من أجل الوطن والمواطن، وبحكم عملي في المجال الإعلامي كنت قريباً من هموم الناس وملماً بكل تفاصيل الحياة في المدينة.



تعزيز المسيرة الديمقراطية



قال عبدالله مراد ميزا، الفائز بدورة ثانية ممثلاً عن مدينة كلباء والحاصل على 620 صوتاً، بمعدل أعلى من الأصوات التي نالها في الدورة السابقة: لا شك أن تجربة الانتخاب رائدة وتعزز المسيرة الديمقراطية بدولتنا، ولا نملك في هذا المقام إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، لحرصه على مشاركة المواطنين في العمل العام وتفعيل دور المجلس الاستشاري للإمارة من أجل ضمان المشاركة الفعالة في أعماله وتطوير أجندته.



نتاج رحلة كفاح



وقال طالب علي الظهوري، الفائز بالمركز الثاني في مدينة دبا الحصن ب 277 صوتاً: لم أكن أتوقع الفوز بالمركز الثاني، وهذا كرم من الله وثقة من أهالي مدينتي، أعتز بها كثيراً. وهذا الفوز نتاج رحلة كفاح على مدار السنوات الأربع الماضية، بعد أن تقدمت لانتخابات الاستشاري السابقة، ولم أوفق. ما شكل دافعاً لخوض المنافسة مجدداً، بعد أن استكملت تعليمي الثانوي، وحصلت على دبلوم إدارة الموارد البشرية، لأكون جديراً بتمثيل أهالي مدينتي.



مزيد من الشفافية



عبر سهيل سالم الكعبي، مدير في بنك أبوظبي الإسلامي، والعضو الفائز عن دائرة المدام، عن خالص شكره لصاحب السموّ حاكم الشارقة، على اهتمامه وحرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الإمارة، والدعوة إلى اختيار الكفء والأفضل لتمثيل مواطني الإمارة في المجلس، لنكون خير عون لسموّه والمسؤولين من مديري الهيئات الحكومية، مشيداً بدور اللجنة العليا للانتخابات وجهدها في تنظيم وسير عملية التصويت والتي خرجت في أفضل أشكالها، عن الأعوام الماضية؛ حيث اتسمت بمزيد من الوضوح والشفافية، ووجه رسالة شكر إلى كل من اختاره ووضع فيه ثقته.

أمانة ثقيلة



أكد دغيش راشد الكتبي، العضو الفائز عن دائرة المدام، أن الفضل والشكر يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على عظيم اهتمامه بمواطني الإمارة وحرصه على تأصيل قيمة الديمقراطية وترسيخها بانتخابات المجلس، ثم إلى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على جهودهم التي أثمرت عن إنجاح الانتخابات بشفافية تامة، وأخيراً إلى عموم الناخبين الذين اختاروه ووضعوا ثقتهم فيه، وأن اختيارهم له أمانة ثقيلة يحملها على عاتقه.



نقل تطلعات المواطنين



أهدى جمال محمد سلطان بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والفائز عن دائرة الذيد، فوزه إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، ووجه له عميق الشكر لإتاحته الفرصة للمواطنين من أبناء الشارقة لاختيار ممثلين عنهم في المجلس، وخالص شكره للذين شاركوا في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، سواء ممن اختاروه، وكانوا سبباً بفوزه أو ممن لم يختاروه من أبناء الذيد على وجه الخصوص، وعموم أبناء الشارقة.



زيادة الثقة



نقل محمد سالم الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الزراعية الوسطى بوزارة التغير المناخي والبيئة، والفائز عن دائرة الذيد، أسمى آيات الشكر لصاحب السموّ حاكم الشارقة، على هذا العرس الديمقراطي ونجاحه الذي طالما دعا له سموّه في مختلف المحافل والمنابر. وتوج ذلك بزيارته المهمة إلى مركز التصويت بنادي الشطرنج، التي أرسلت رسالة إيجابية للمواطنين وشجعتهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، كما وجه شكره للجنة العليا للانتخابات على دقة التنظيم وسهولة التصويت.



دافع للاجتهاد



أشاد عبيد محمد القابض الطنيجي، العضو الفائز عن دائرة الذيد بالتنظيم الدقيق للعملية الانتخابية التي أشرفت عليها اللجنة العليا للانتخابات بالشارقة، وحصرت اللجان الفرعية في تنفيذ القواعد بمنتهى الدقة، ما بعث برسالة طمأنة للناخبين على الالتزام بالشفافية والدقة، ودفعهم إلى المشاركة الإيجابية والتصويت، موجهاً الشكر إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على توجيهه ودعمه للعملية الديمقراطية، وترسيخ ممارستها بالانتخابات. مؤكداً أن الثقة الغالية التي منحه إياها المواطنون دافع للاجتهاد في السعي لحل مشكلاتهم.



خدمة الجميع



قال سيف علي الطليع الظهوري «407 أصوات»: نرفع آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لتشريف سموه المركز الانتخابي في نادي الشطرنج في الشارقة، ما كان دافعاً للجميع للمشاركة في العرس الانتخابي الوطني للإمارة، تلبية لدعوة سموه، لاختيار من يمثلون أبناء الإمارة في المجلس الاستشاري، ويشاركون في صنع القرار، ولقد توكلت على الله سبحانه وتعالى ورشحت نفسي، ولم يقصر معي أحد من أبناء منطقتي، وان شاء الله سنكون الصوت الممثل لهم والمعبر عن مطالبهم لإيحاد حلول لها، ليس فقط في الدوائر العاملة في الإمارة، وإنما في أي مكان يواجهون فيه مشكلة، دون أن نحسب على فئة دون أخرى، فنحن في خدمة الجميع.