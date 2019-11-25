دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف HTC Desire 830

يأتي الهاتف ضمن سلسلة "ديزار" (Desire) ذات الفئة المتوسطة، ولكن هاتف HTC ذو الرقم 830 يأتي على قمة الفئة المتوسطة. في هذا المقال سنتعرف على مواصفات الهاتف ونترك لكم الخيار في حال قررتم شراءه.

مواصفات هاتف HTC Desire 830157.5x78.9x7.8 mm.157 g.5.5 إنش بتقنية Super LCD بدقة 1080x1920، مغطيةً 67.1% من حجم واجهة الهاتف الذكي، مقدمةً كثافة 401 بكسلإنش.زجاج Gorilla Glass، وهيكل بلاستيكي يلتف حول الشاشة لحماية القطع الداخلية للهاتف.Android) 6.0) مارشميلو.Mediatek Helio X10، ثماني النوى، تعمل سوياً بتوتر 1.5 غيغا هيرتز.PowerVR G6200.32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية مع 3 غيغابايت من ذاكرة التخزين العشوائي (RAM)، مع إمكانية إضافة مساحة تخزين إضافية عن طريق كرت ذاكرة (MicroSD) تصل حتى 256 غيغابايت.كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل وتركيز تلقائي مع تصوير فيديو بدقة (FullHD)، إضافة لوجود ضابط الاهتزاز OIS لحماية الفيديو والتقاط الصور من اهتزاز اليد، والكاميرا الأمامية بدقة 4 ميغا بيكسل بتقنية الألترابكسل (UltraPixel) وتصوير فيديو حتى دقة 1080p.بطارية بحجم 2800 مل أمبير غير قابلة للإزالة.بلغ سعر الجهاز حوالي 450 دولار، أي ما يعادل 1,687 ريالا سعوديا.أعلن عن الهاتف في شهر أيار/مايو عام 2016، وأصبح متاحاً في الأسواق في الشهر ذاته.

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إيجابيات وميزات هاتف HTC Desire 830 1- التنوع في التصميم

على الرغم من أن الهاتف محاط بهيكل بلاستيكي، إلا أن هذا الأمر أتاح للشركة أن تجعل هواتفها مميزة، رغم أن التصميم واحد، لكن يمكنك اختيار هاتفك من بين مجموعة واسعة من الألوان.

2- شاشة مناسبة

على الرغم من أن الهاتف لا يحمل أي من التقنيات الأحدث في مجال العرض، إلا أن الشاشة بدقة 1080x1920 كافية للمستخدم بشكل عام، إضافة لأن شاشة كهذه ستوفر الكثير من الطاقة والعمل على المعالج، بالتالي توفر أطول عمر للبطارية.

3- صوت مدعوم بتقنية DOLBY

الأمر الوحيد الذي لم تبخل به الشركة التايوانية على مستخدميها قط، هو الصوت النقي. يأتي الهاتف بنظام صوت ثنائي الخرج، إلا أن فتحة مكبر الصوت الموجودة في الأعلى تعمل أيضاً كسماعة الأذن لتعطي صوتاً نقياً في المكالمات الهاتفية. مكبرات الصوت في الهاتف تعمل بتقنية (HTC BOOMSound)، إضافة لدعمها لتقنية DOLBY الشهيرة، مما يجعل الصوت في هذا الهاتف مميزاً بالفعل.

4- نظام التشغيل

يعمل الهاتف بنظام تشغيل مارشميلو ذي الرقم 6.0، وبواجهة HTC Sense 7.0 الرائعة، التي تسمح لك بتصفح الأخبار التي تريدها بشكل سريع، ولكون واجهة الهاتف خفيفة، ستحصل على أداء جيد جداً. كما أن واجهة HTC قابلة للتخصيص بشكل كبير؛ مما يسمح لك بإضفاء طابعك الشخصي على هاتفك.

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5- منفذ سماعات 3.5mm

مع انتقال الشركات الكبيرة في هواتفها للتخلي عن منفذ السماعات المعتاد 3.5mm، واستبداله بمنفذ USB Type C؛ من الجميل أن نرى حفاظ العملاق التايواني على وجود هذا المنفذ في بعض هواتفها.

6- الكاميرا

يحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل إضافة للمثبت البصري OIS وحجم بيكسل 1.12 ميكرون (Micron.. هي إحدى تقسيمات الوحدات الأساسية، وبذلك يكون 1 مايكرومتر؛ هو الجزء من الألف من الميلي متر، بمعنى أخر: 1/1.000.000 او 10-6 من المتر)، مما يسمح بالتقاط صور جيدة بالفعل، فالألوان موجودة بالمقدار المناسب، كذلك الإضاءة متوازنة بشكل كاف. أما الكاميرا الأمامية بدقة 4 ألترا بيكسل، أي أن حجم البيكسل حوالي 2.0 ميكرون، مما يسمح للحساس بجمع ضوء أكثر في الصورة، فالكاميرا الأمامية جدية للغاية خصوصاً مع دقة تصوير في الفيديو 1080p.

سلبيات موبايل HTC Desire 830 1- الهيكل البلاستيكي

على الرغم من الفوائد التي ذكرناها في الأعلى لوضع هيكل بلاستيكي على الهاتف، إلا أن البلاستيك لا يمكن أن يعطي الشعور الفخم للهاتف، كما أنه معرض للكسر والضرر بشكل أكبر من الألمنيوم أو الزجاج.

2- البطارية

لعل البطارية هي النقطة الأضعف في الهاتف، فبشاشة كبيرة ودقة عالية كهذه من الصعب الحصول على عمر بطارية كبير، لكن مع استخدام معتدل و إضاءة منخفضة سيصبح عمر البطارية مقبول نوعاً ما، والأمر يتدهور عند رفع الإضاءة فلا تستطيع البطارية الحفاظ على حياتها لفترة طويلة.

ختاماً.. الأمر يعود لك في تحديد إن كان هذا الهاتف يستحق الشراء خصوصاً مع اختلاف السعر بحسب السوق، ولكن يمكننا الحصول على سعر تقريبي من سعر المبيع في الهند الذي يقارب 450 دولار أمريكي.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي