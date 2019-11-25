دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لعبة Halo Wars 2

هي لعبة حربيّة استراتيجيّة، تقود من خلالها الجّيش الأمميّ البشري في مواجهة الكائنات الفضائيّة الّتي تحاول السّيطرة على العالم، حيث طوّرتها كلّ من شركتي الألعاب (343 Industries) الأمريكيّة و(Creative Assembly) البريطانيّة، قبل أن تعلن شركة (Microsoft Studios) الأمريكيّة أنّها ستصدر اللّعبة في شهر شباط/فبراير في عام 2017.

تطوير لعبة Halo Wars 2 وموعد إصدارها

قامت شركة الألعاب الأمريكيّة (343 Industries) بتطوير اللّعبة الحربيّة الجّديدة (Halo Wars 2)، بالتّعاون مع شركة الألعاب البريطانيّة (Creative Assembly)، لتتولّى بعدها شركة (Microsoft Studios) الأمريكيّة عمليّة إصدار اللّعبة، معلنةً أنّها ستطلقها رسميّاً في 21 شباط/فبراير في عام 2017، ذلك لكلّ من جهاز الألعاب الإلكترونيّة (Xbox One) ونظام تشغيل الحواسيب المختلفة (Microsoft Windows) حتّى الآن.

لمحة عن سلسلة ألعاب هالو وتاريخها

تعتبر لعبة (Halo Wars 2) الإصدار رقم 13 ضمن سلسلة ألعاب (Halo) الحربيّة، حيث سنستعرض الآن لمحة عن تاريخ هذه السّلسلة منذ نشأتها:لعبة هالو كومبات إيفولفيد (Halo: Combat Evolved) في 15 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2001.لعبة هالو 2 (Halo 2) في 9 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2004.لعبة هالو 3 (Halo 3) في 25 أيلول/سبتمبر في عام 2007.لعبة هالو وورز (Halo Wars) في 26 شباط/فبراير في عام 2009.لعبة هالو 3 أو دي اس تي (Halo 3: ODST) في 22 أيلول/سبتمبر في عام 2009.لعبة هالو ريتش (Halo: Reach) في 14 أيلول/سبتمبر في عام 2010.لعبة هالو كومبات إيفولفيد أنيفيرساري (Halo: Combat Evolved Anniversary) في 15 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2011.لعبة هالو 4 (Halo 4) في 6 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2012.لعبة هالو سبارتان أسّولت (Halo: Spartan Assault) في 18 تمّوز/يوليو في عام 2013.لعبة هالو ذا ماستر شيف كولّيكشن (Halo: The Master Chief Collection) في 11 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2014.لعبة هالو سبارتان سترايك (Halo: Spartan Strike) في 16 نيسان/أبريل في عام 2015.لعبة هالو 5 غارديانز (Halo 5: Guardians) في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر في عام 2015.لعبة هالو وورز 2 (Halo Wars 2) في 21 شباط/فبراير في عام 2017.

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لمحة عن قصة لعبة Halo Wars 2

تدور أحداث لعبة (Halo Wars 2) داخل عالم افتراضيّ في المستقبل في عام 2559 تحديداً، حيث يسعى الجّيش الأمميّ البشريّ تحت القيادة الأمميّة الفضائيّة (UNSC) إلى حماية الإنسانيّة من الكائنات الفضائيّة المعادية، تحت راية قائدهم أتريوكس (Atriox)، ذلك عبر قيادتك لهذا الجّيش من خلال منظور مرتفع يُدعى عين الصّقر (Bird Eye).

حيث تعتمد اللّعبة على نظام قتاليّ متوازن، يجمع ما بين الجّنود المشاة (Infantry)، المركبات الأرضيّة (Vehicles) والطّائرات الحربيّة (Aircrafts)، ذلك بتميّز كلّ منها بخصائص ووظائف مختلفة، إذ تتفوّق الطّائرات على المركبات الأرضيّة في المواجهة الثّنائيّة، بينما تتغلّب المركبات على الجّنود المشاة خلال المعركة بينهما، أمّا الجّنود فهم أكثر فاعليّة على الطّائرات الحربيّة.

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من الجّدير ذكره بأنّ القائمين أضافوا خاصيّة جديدة على لعبة هالو وورز 2، تتيح لك ميّزة اللّعب كقائد لجيش الكائنات الفضائيّة، بدلاً من الجّيش الأمميّ البشريّ، من خلال فصيل لعبٍ جديد يُدعى النّفي (The Banished).

كيفيّة لعب 2 Halo Wars وآليّة سيرها

يوفّر القائمون على لعبة (Halo Wars 2) نمطي لعب رئيسيّين، ألا وهما: نمط اللّعب الفرديّ (Single-player Mode) ونمط اللّعب الجّماعيّ (Multiplayer Mode).

حيث يقوم نمط اللّعب الفرديّ على رحلة قتاليّة مؤلّفة من 13 مهمّة (Missions)، يمكنك من خلالها قيادة الجّيش الأمميّ البشريّ أو جيش الكائنات الفضائيّة كما ذكرنا سابقاً، علماً بأنّ هذا النّمط يدعم إمكانيّة اللّعب المساعد (Cooperative Gameplay)، الّذي يمكّن رفاقك من مساعدتك على أرض المعركة.

أمّا نمط اللّعب الجّماعيّ في هالو وورز 2 يسمح لك بمواجهة لاعبين آخرين، يصل عددهم إلى 6 لاعبين كحدّ أقصى، ذلك عبر شبكة الإنترنت مباشرةً (Online)، حيث يُقسم هذا النّمط إلى 5 أنواع، يتميّز كلّ واحدٍ منها بقواعد وآليّة مختلفة، كما سنرى الآن:معركة الموت (Deathmatch): هي معركة جماعيّة، تنتهي عندما يبقى جيش لاعب واحد فقط على أرض المعركة.المناوشة (Skirmish): تحارب في هذا النّوع لاعبين آخرين من مستويات مختلفة الصعوبة (Levels)، ذلك بعد أن تقوم ببناء جيشك الخاصّ، حيث يمكنك خوض هذه الرّحلة بمفردك أو بمساعدة أصدقائك (Cooperative Gameplay).المعاقل (Strongholds): يلعب الوقت (Time) دور الحكم في هذا النّوع من اللّعب، حيث عليك أن تقوم بالسّيطرة على عددٍ أكبر من القواعد والمعاقل، حتّى تخرج منتصراً من المعركة.الهيمنة (Domination): تقترب في ماهيّتها وخصائصها من المعاقل، إلّا أنّه لا وجود للوقت في هذا النّوع من اللّعب، حيث عليك أن تبني جيشك الخاصّ وتسيطر على كافّة المعاقل الموجودة على الخريطة، حتّى تنتصر في معركة الهيمنة.الحرب الخاطفة (Blitz): هو نمط لعب جماعيّ جديد في سلسلة ألعاب (Halo)، تتغيّر من خلاله قواعد اللّعبة الأساسيّة، فبدلاً من بناء جيشك وتحصين معقلك، عليك أن تشكّل مجموعة بطاقات اللّعب الخاصّة بك (Deck)، ذلك من خلال تجميع بطاقات اللّعب (Cards)، الّتي تحصل عليها عندما تخوض رحلة اللّعب الفرديّ وتُنجز المهام والتّحديات المطلوبة.

في النّهاية.. هذه كانت أبرز وأهمّ المعلومات المتنوّعة حول اللّعبة الحربيّة والاستراتيجيّة الجّديدة هالو وورز 2، الّتي تخوض من خلالها حرب تكتيكيّة في مواجهة جيش الكائنات الفضائيّة المعادية، فضلاً عن مقارعة أصدقائك على أرض المعركة، لذا سننتظر موعد إصدار هذه اللّعبة في شهر شباط/فبراير القادم، للوقوف عند آراء وتقييمات المختصّين حولها.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي