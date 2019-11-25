دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق انستغرام للهواتف الذكية

انستغرام آب: هو إحدى تطبيقات التّواصل الاجتماعيّ، أُطلق لأول مرّة في 6 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2010 واشتهر بتوفير خدمة نشر ومشاركة الصّور والفيديوهات بين المُستخدمين؛ باعتبارها الخدمة الأساسيّة الّتي يقوم عليها التّطبيق إلى جانب مجموعة أخرى من الخدمات والميّزات المُختلفة، وقد لاقى انستغرام آب رواجاً واسعاً خلال فترة وجيزة، حيث أصبح تطبيق الصّور والفيديوهات الأكثر استخداماً في العالم.

ويُمكنك تحميل انستغرام آب من خلال الموقع الرّسميّ للتّطبيق، أو من خلال منصّات الهواتف الذّكيّة المُختلفة، وسنستعرض في هذا المقال مجموعة من الأخبار والمعلومات تتعلّق بنشأة انستغرام آب، ازدهاره، خصائصه، القُدرات الّتي يتمتّع بها، الخدمات والمزايا الّتي يوفّرها للمُستخدمين وبعض الصّعوبات والمشاكل الّتي مرّ بها التّطبيق.

نشأة انستغرام آب والمراحل المُختلفة الّتي مرّ بها

صدر تطبيق انستغرام لأول مرّة في 6 تشرين الأوّل/أكتوبر في عام 2010 لأجهزة الآيفون باعتباره تطبيق يسمح للمُستخدمين بالتقاط الصّور ومشاركتها مع الآخرين، سرعان ما أخذ التّطبيق يجتاح عالم التّكنولوجيا والتّطبيقات، إذ تمكّن من الوصول إلى حاجز ال 100 ألف مُستخدم خلال الأسبوع الأول من إطلاقه فقط، ليتخطّى مع نهاية عام 2010 عتبة المليون مُستخدم، كأحدِ أسرع تطبيقات التّواصل الاجتماعيّ وصولاً إلى هذا الرّقم خلال فترةٍ قياسيّة، الأمر الّذي شجّع المُستثمرين إلى دفع الأموال والاستثمار في انستغرام آب، حيث تلقّى القائمون على التّطبيق ما يُقارب ال 7 ملايين دولار أمريكيّ من قِبل مجموعة من المُستثمرين، وهو ما رفع قيمة انستغرام لتبلغ حوالي 25 مليون دولار أمريكيّ.

إصدار نسخة انستغرام آب على نظام الأندرويد

واصل انستغرام آب التّألّق والنّجاح في عام 2012، حيث ارتفعت معه قيمة التّطبيق لتصل حدود ال 500 مليون دولار أمريكيّ، ذلك بفضل ازدياد مُعدّل الاستثمار الّذي أكسب التّطبيق حوالي 50 مليون دولار أمريكيّ، ليُقرّر القائمون إطلاق نسخة من انستغرام آب خاصّة بنظام الأندرويد من أجل توسيع دائرة الاستفادة والاستمتاع بخدمات التّطبيق وإرضاء رغبات المُستخدمين، كان ذلك في 3 نيسان/أبريل في عام 2012، حيث لاقت هذه الخطوة نجاحاً باهراً، فما كاد ذاك اليوم يُشارف على الانتهاء حتّى وصل عدد مرّات تحميل التّطبيق على أجهزة الأندرويد إلى أكثر من مليون مرّة، ليتجاوز بذلك انستغرام آب حاجز ال 100 مليون مُستخدم في نيسان/أبريل من ذاك العام.

استحواذ شركة فيسبوك على ملكيّة انستغرام آب

مع استمرار تسلّق انستغرام آب سلّم النّجاحات بتحقيقه تجاحاً تلو الآخر، قرّرت شركة فيسبوك تقديم عرضٍ من أجل الاستحواذ على ملكيّة تطبيق انستغرام، هذا ما حصل، حيث وافق القائمون على عرض فيسبوك الّذي يقضي بانتقال ملكيّة انستغرام إلى شركة فيسبوك مُقابل ما يُقارب 1 مليار دولار أمريكيّ، دُفعت نقداً وعلى هيئة أسهم، ذلك في 12 نيسان/أبريل في عام 2012، ما أكسب القائمين على انستغرام أموالاً طائلة، إذ يُقال بأنّ شركة فيسبوك قامت بدفع جزء كبير من الأموال النّقديّة الّتي تمتلكها من أجل إتمام هذه الصّفقة.

توفير خدمة نشر ومشاركة الفيديوهات

في 9 أيلول/سبتمبر في عام 2013 وصل عدد مُستخدمي انستغرام آب إلى حوالي 150 مليون مُستخدم، ما شجّع القائمين على إطلاق خدمة نشر الفيديوهات المُسجّلة على الهواتف الذّكيّة ومشاركتها مع الآخرين في 13 حزيران/يونيو من العام نفسه، لتصبح خدمة أساسيّة إلى جانب خدمة مشاركة الصّور، حيث يسمح التّطبيق للمُستخدمين بتسجيل فيديو تصل مدّته إلى دقيقةٍ واحدة كحدّ أقصى، حيث لاقت هذه الخدمة الجديدة قبولاً ورواجاً واسعاً لدى المُستخدمين، الأمر الّذي دفع العديد من المُعلنين إلى التّرويج لإعلاناتهم من خلال انستغرام آب بعد أن أعلن القائمون عن بدء التّطبيق بعرض الإعلانات مدفوعة الأجر اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2013.

إطلاق نسخة التّطبيق على نظام ويندوز لله��اتف الذكيّة

أصدر القائمون نسخة التّطبيق الخاصّة بنظام (Windows Phone) في 21 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2013، لتتوسّع بذلك دائرة الهواتف الذّكيّة الّتي تدعم التّطبيق، وواصل بعدها استغرام آب ازدهاره، حيث استمرّت أعداد المُستخدمين بالارتفاع تدريجيّاً حتّى تجاوزت عتبة ال 300 مليون مُستخدم مع نهاية عام 2014، واليوم يُعدّ تطبيق انستغرام واحداً من أكثر تطبيقات الصّور والفيديوهات شهرةً في العالم، إذ ينشط استخدامه بكثرة وسط العامّة والمشاهير على حدّ سواء، حيث تخطّى عدد مُستخدميه حاجز ال 400 مليون مُستخدم، ولا يزال عدد المُستخدمين يرتفع يوماً بعد يوم.

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خصائص تطبيق انستغرام والإمكانات الّتي يتميّز بها

بما أنّ انستغرام آب يُعدّ تطبيقاً لنشر ومشاركة الصّور والفيديوهات، فقد درج ومنذ إنشاء التّطبيق التقاط الكثير من الأشخاص صوراً لأنفسهم ومشاركتها عبر انستغرام فيما يسمّى (Selfies)، حيث اجتاحت هذه الصّور تطبيقات التّواصل الاجتماعيّ المختلفة وعلى رأسها انستغرام آب، حتّى أن معظم الهواتف الذّكيّة الحديثة أصبحت تزوّد بكاميرا أماميّة لمثل هذا الغرض.

اعتماد خاصيّة الهاشتاج (# Hashtag) في انستغرام

أضاف القائمون خاصيّة الإلحاق أو الإتباع (Hashtags) للصّور والأشخاص على حدّ سواء، ذلك لمساعدة المُستخدمين على إيجاد مُرادهم بكلّ سهولةٍ ويسر، فبعد إضافة هذه الميّزة مع بداية عام 2011، درج في وسط المُستخدمين ما يُسمّى (Throwback Thursday)، حيث يقوم المُستخدمون بإدراج صور قديمة خاصّة بهم لاستعادة الذّكريات مع أصدقائهم، وفي أيّار/مايو من عام 2013، نظّم القائمون الصّور الخاصّة بكلّ مُستخدم من خلال قائمة (Photos of You)، الّتي تضم جميع الصّور المُدرجة باسم المُستخدم على صفحته الشّخصيّة.

إضافة ميّزة الرّوابط (Links) وترتيب المُلصقات (Posts)

أصبح بإمكان المُستخدمين نشر ومشاركة صورهم وفيديوهاتهم من خلال إضافة الرّوابط (Links) اعتباراً من تمّوز/يوليو عام 2013، وذلك لتوفير السّهولة والسّرعة في نشر المُلصقات (Posts) عبر انستغرام آب، ولمّا كانت المُلصقات تُدرج عبر التّطبيق بحسب ترتيبها الزّمني (الأحدث أوّلاً)، فقد عدّل القائمون هذه الخاصيّة في منتصف آذار/مارس في عام 2016، لتُعرض المُلصقات الأفضل أوّلاً بدلاً من التّرتيب الزّمني السّابق اعتماده.

بعض شروط وقواعد استخدام انستغرام آب الواجب اتّباعها

لاستخدام تطبيق انستجرام عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا: إنشاء حساب على انستجرام

يتطلّب إنشاء حساب على انستغرام آب اختيار الاسم المطلوب اعتماده في التّطبيق مع تحديد الجّنس والعمر، بشرط ألّا يقلّ العمر عن 13 عاماً، وقد تبيّن بأنّ حوالي 90 % من مُستخدمي انستغرام هم من فئة الشّباب الّذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً.

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ثانيا: لمتابعة منشورات الأصدقاء

إذا أردت تتبّع صور وفيديوهات أصدقائك من خلال البحث عن الاسم والضّغط على زر (Follow)، كي تتمكّن من مشاهدة أحدث منشوراتهم.

تخصيص الحساب على انستغرام

يُمكنك إبقاء حسابك عامّاً (Public Account)، بمعنى أنّه يُمكن لأيّ شخصٍ تتبّع ورؤية صورك وفيديوهاتك تلقائيّاً، إلّا أنّ انستغرام آب مزوّد بخاصيّة الخصوصيّة الّتي يُمكنك تفعيلها لجعل حسابك خاصّاً (Private Account)، ما يُمكّنك من مراجعة جميع طلبات التّتبع الّتي تصلُك للموافقة على أيّ طلبٍ تريد، بالتّالي هؤلاء ممّن تمّت الموافقة على طلباتهم يستطيعون هم فقط رؤية منشوراتك الخاصّة.

محظورات استخدام انستغرام

يمنع القائمون على انستغرام آب نشر أيّة مُلصقات تحمل طابع العنف أو تحرّض عليه بمُختلف أشكاله، كذلك مشاركة الصّور والفيديوهات غير الأخلاقيّة على اختلاف أنواعها.

الموافقة على شروط الاستخدام

يُعتبر كلّ شخصٍ وبمجرّد استخدامه انستغرام آب موافقاً على شروط وقواعد استخدام التّطبيق، الّتي تجعله مسؤولاً مسؤوليّةً كاملةً عن حسابه الخاصّ وكلّ ما يُنشر عليه.

مزايا انستغرام آب والخدمات المُتعدّدة الّتي يوفّرها للمُستخدمين

أُطلق انستغرام آب أساساً لنشر ومشاركة الصّور (Photos) بين المُستخدمين، حيث كانت أبعاد الصّور بدايةً محصورة بنسبة 4:3، قبل أن يسمح التّطبيق لاحقاً بنشر الصّور على مُختلف نسب أبعادها، وقد وفّر القائمون مجموعة كبيرة من مزايا التّعديل على الصّور (Filters)، تسمح لك بتعديل صورك كيفما تريد، كذلك تحديد درجات الألوان والوضوح المطلوبة (Lux) لكلّ صورة، كذلك يُمكنك نشر الموقع (Location) الّذي التُقطت فيه الصّورة.

نشر صور انستغرام آب على منصّات أخرى مُختلفة

وفّر القائمون ميّزة مشاركة الصّور المنشورة على انستغرام آب مع شبكات تواصل اجتماعيّ مُختلفة مثل: (Facebook) صاحبة ملكيّة انستغرام، (Twitter)، (Tumblr) و (Flickr)، ذلك من خلال المصادقة ما بين حسابك على تطبيق انستغرام من جهة، وحسابك على أيّ موقع تواصل اجتماعيّ من المواقع السّابق ذكرها من جهةٍ أخرى. (فمثلاً حساب المستخدم على انستغرام آب مختلف عن حسابه على الفيسبوك وإن كان التّطبيق من ملكيّة الفيسبوك بالتالي يمكن للمستخدم أن ينشر صوره على انستغرام؛ حتى إن كان لا يمتلك حساب على الفيسبوك، لكن يوجد ميزة بالانستغرام تمكّن المستخدم من نشر صوره على شبكات تواصل مختلفة منها الفيسبوك في حال امتلاكه حسابا على أحد هذه الشبكات، ذلك من خلال المصادقة بين الحساب على انستغرام آب والحسابات على المواقع الذكورة سابقا).

خدمة نشر الفيديوهات وعرض الإعلانات

بعد أن لاقت خدمة نشر الصّور رواجاً واسعاً، قرّر القائمون توفير خدمة نشر ومشاركة الفيديوهات (Videos) للمُستخدمين، حيث أصبح بإمكانك تسجيل فيديو تصل مدّته إلى 60 ثانية كحدّ أقصى ونشره على صفحتك الخاصّة، ذلك بعد أن كانت المدّة المسموحة سابقاً لا تتجاوز 15 ثانية، حيث كان الهدف تحقيق المزيد من الأرباح؛ فسمحت إدارة الفيسبوك للمُعلنين بالتّسويق لإعلاناتهم عبر منصّة انستغرام، لكن دون أن تتجاوز مدّة الإعلان 30 ثانية.

خدمة Instagram Direct

ومن أجل تحقيق التطوّر والتّقدم في خدمات ومزايا انستغرام آب، طوّر القائمون خدمة جديدة أُطلق عليها (Instagram Direct)، توفّر لك إمكانيّة مشاركة وتبادل الصّور مع شخصٍ بعينه أو أكثر ضمن محادثةٍ خاصّة، تبادل الرّسائل النصيّة الآنيّة، مشاركة المُلصقات والمنشورات مع أيّ مُستخدمٍ آخر بكلّ سهولةٍ وخصوصيّة، حيث جاءت هذه الخدمة لتحسين وتطوير خدمات وأدوات انستغرام آب ليكونَ قادراً على منافسة تطبيقات التّواصل الاجتماعيّ المُختلفة.

لذلك يُمكنك الاستفادة والاستمتاع بخدمات وميّزات انستغرام آب عبر تحميله من خلال موقعه الرّسميّ، أو من خلال منصّات الهواتف الذّكيّة المُختلفة.

بعض السّلبيّات والصّعوبات الّتي تعرّض لها تطبيق انستغرام

بالرّغم من النّجاح الكبير والشّهرة الواسعة الّتي حقّقها انستغرام آب، إلّا أنّ التّطبيق تعرّض إلى العديد من الانتقادات وواجه الكثير من المشاكل والصّعوبات المتنوّعة منها:سرقة صور المستخدمين: التّعديل الّذي أجراه القائمون على مجموعة شروط وقواعد انستغرام آب مع نهاية عام 2012، الّذي قضى حينها بالسّماح للمسؤولين عن التّطبيق ببيع الصّور الخاصّة بالمُستخدمين دون إخبارهم بذلك والحصول على الموافقة منهم، أو حتّى تعويضهم عمّا يحصل، ما أثار غضب وسخط الرّأي العام من محاولة القائمين كسب الأموال على حساب حقوق المُستخدمين من خلال استغلال فاضح لخصوصيّاتهم. الترويج للممنوعات: محاولة بعض المجموعات التّرويج لمُنتجاتهم غير الشّرعيّة والممنوعة قانوناً من خلال منصّة انستغرام آب، ما استدعى القائمين لاتّخاذ خطوات تأديبيّة بحق هؤلاء الأشخاص؛ من خلال إغلاق حساباتهم وملاحقتهم قانوناً، فضلاً عن إصدار التّنبيه والتّحذير من أيّ خطواتٍ مُشابهة تُعرّض أصحابها للمُلاحقة القانونيّة.مشاركة منشورات محظورة: اكتشاف بعض المُبرمجين وجود منشورات غير أخلاقيّة تمّت مشاركتها على تطبيق انستغرام دون أيّ ردّ فعلٍ يُذكر من القائمين تجاه ذلك، ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستنكار لعدم محاولة منع هؤلاء الأشخاص والسّماح لهم بنشر ما يُخالف شروط وقواعد استخدام انستغرام آب.

أخيراً.. رغم هذه الصّعوبات والانتقادات الّتي تعرّض لها انستغرام آب، نكون قد عرضنا أبرز الأخبار والمعلومات الأساسيّة المُتعلّقة بتطبيق انستغرام، الّذي وبالرّغم من المشاكل المُختلفة الّتي تعرّض لها، فقد استطاع أن يكون واحداً من أشهر وأنجح تطبيقات الصّور والفيديوهات حول العالم.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي