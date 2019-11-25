دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قبل إطلاقه للفضاء.. أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

تستعد مصر لإطلاق قمر صناعي جديد، ضمن خطتها لإطلاق عدة أقمار صناعية لعدة أهداف مختلفة، وبعد ساعات قليلة، تستعد مصر لإطلاق قمرها الصناعي الجديد "طيبة - 1" ضمن سلسلة "طيبة سات".

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ونستعرض في السطور القليلة المقبلة أبرز المعلومات عن القمر الصناعي "طيبة - 1".

- هو القمر الصناعي الأول من نوعه ضمن سلسلة أقمار "طيبة سات" المصرية.

- ينطلق من على متن المركبة الفضائية "أيروستار 3000" من خلال صاروخ الإطلاق "أريان 5" التابع للشركة الفرنسية، وسيدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من الإطلاق.

- يصل العمر الافتراضي للقمر الصناعي وفترة الخدمة 15 عاماً، بتكلفة 600 مليون يورو.

© alqiyady قبل إطلاقه للفضاء.. أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

- شارك في تصنيعه شركتي "إيرباص وتاليس ألينيا" الفرنسيتان، بمشاركة الفنيين المصريين في جميع مراحل التصنيع من التصميم إلى التشغيل، حيث سيتم التشغيل بواسطة محطتين، وقد حصل العاملون فيها على دورات تدريبية مكثفة للتحكم في إرسال البيانات واستقبالها.

- شركة آريان سبيس ستكون مسؤولية إطلاق من قاعدة مدينة كورو الفرنسية بأمريكا الجنوبية،وسيكون إطلاق القمر على متن المركبة الفضائية أيروستار 3000، من خلال صوارخ الإطلاق أريان 5 التابع للشركة الفرنسية.

- ستتولى الحكومة المصرية، عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي "طيبة -1" عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقدم الشركة الوطنية المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

- صاروخ آريان الحامل للقمر يصل الفضاء في 34 دقيقة، وينفصل عنه القمر ليسبح في الفضاء حتى يصل لمداره، الذي يبعد كيلومتراً غت سطح الأرض.

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- يساهم القمر في حل أزمة نظام التعليم الجديد المعروف بـالتابلت الذى قابل العديد من المشكلات، بسبب قلة سرعة الإنترنت.

- سيوفر القمر الصناعي "طيبة – 1" بنية تحتية للاتصالات والإنترنت للمناطق النائية في مصر.

- يساهم القمر الصناعي الجديد في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

-يساهم القمر أيضا في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية.

صور: تدشين أول قمر صناعي إماراتي 100%.. alqiyady 1 صور: تدشين أول قمر صناعي إماراتي 100%..

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