لعبة فاينال فانتازي 15 (Final Fantasy XV Game)

هي لعبة أكشن وخيال علميّ جديدة، طوّرتها وأطلقتها شركة الألعاب اليابانيّة (Square Enix) في عام 2016، حيث تقوم هذه اللّعبة على صراع بين إمبراطوريّتين افتراضيّتين في عالم افتراضيّ، تقود من خلالها أمير إمبراطوريّة لوسيس (Lucis) في رحلة استعادته لأرضه وعرشه من غريمه ملك إمبراطوريّة نيفلهايم (Niflheim)، ذلك على كوكب إيوس (Eos) الافتراضيّ.

تطوير لعبة فاينال فانتازي إكس في ونشأتها

قامت شركة الألعاب اليابانيّة (Square Enix) بتطوير لعبة فاينال فانتازي إكس في لكلّ من جهازي الألعاب الإلكترونيّة (PS4) و (Xbox One)، لتطلقها رسميّاً في 29 تشرين الثّاني/نوفمبر في عام 2016، باعتبارها واحدة من أحدث ألعاب الأكشن والخيال العلميّ على ساحة الألعاب العالميّة.

سلسلة ألعاب فاينال فانتازي

تعتبر لعبة فاينال فانتازي إكس في الإصدار رقم 15 ضمن سلسلة ألعاب فاينال فانتازي العريقة، حيث سنستعرض الآن لمحة عن هذه السّلسلة وتاريخها:لعبة فاينال فانتازي (Final Fantasy) في 18 كانون الأوّل/ديسمبر عام 1987.لعبة فاينال فانتازي 2 (Final Fantasy II) في 17 كانون الأوّل/ديسمبر عام 1988.لعبة فاينال فانتازي 3 (Final Fantasy III) في 27 نيسان/أبريل عام 1990.لعبة فاينال فانتازي 4 (Final Fantasy IV) في 19 تمّوز/يوليو عام 1991.لعبة فاينال فانتازي 5 (Final Fantasy V) في 6 كانون الأوّل/ديسمبر عام 1992.لعبة فاينال فانتازي 6 (Final Fantasy VI) في 2 نيسان/أبريل عام 1994.لعبة فاينال فانتازي 7 (Final Fantasy VII) في 31 كانون الثّاني/يناير عام 1997.لعبة فاينال فانتازي 8 (Final Fantasy VIII) في 11 شباط/فبراير عام 1999.لعبة فاينال فانتازي 9 (Final Fantasy IX) في 7 تمّوز/يوليو عام 2000.لعبة فاينال فانتازي 10 (Final Fantasy X) في 19 تمّوز/يوليو عام 2001.لعبة فاينال فانتازي 11 (Final Fantasy XI) في 16 أيّار/مايو عام 2002.لعبة فاينال فانتازي 12 (Final Fantasy XII) في 16 آذار/مارس عام 2006.لعبة فاينال فانتازي 13 (Final Fantasy XIII) في 17 كانون الأوّل/ديسمبر عام 2009.لعبة فاينال فانتازي 14 (Final Fantasy XIV) في 30 أيلول/سبتمبر عام 2010.لعبة فاينال فانتازي 15 (Final Fantasy XV) في 29 تشرين الثّاني/نوفمبر عام 2016.

تألّق فاينال فانتازي إكس في

تجاوزت مبيعات لعبة فاينال فانتازي إكس في حاجز ال 5 مليون نسخة حول العالم، ذلك بعد يوم واحد فقط من إصدارها، لتكون بذلك أسرع لعبة تصل إلى هذا الرّقم حتّى يومنا هذا، بينما كانت نسبة المبيعات الأكبر في اليابان، حيث وصل عدد النّسخ المباعة إلى أكثر من 694 ألف نسخة.

أمّا في مملكة بريطانيا المتّحدة فقد احتلّت لعبة فاينال فانتازي إكس في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الألعاب مبيعاً في عام 2016، ذلك خلف لعبة فيفا 17 (Fifa 17) لكرة القدم.

خصائص لعبة فاينال فانتازي إكس في وعناصرها

تتعدّد خصائص لعبة فاينال فانتازي إكس في وتتنوّع عناصرها، فهي لعبة أكشن ضخمة، تعتمد على عدد من العناصر والأدوات المبهرة، لا سيّما على صعيد الصّورة والإخراج، إذ تتميّز بالحركيّة والجّودة العاليّة، لذا سنتناول هنا أهمّ خصائص هذه اللّعبة وأبرز عناصرها.

شخصيّات اللّعبة وخصائصهم

يوفّر القائمون عدداً كبيراً من الشّخصيّات المختلفة في لعبة فاينال فانتازي إكس في، حيث تتنوّع خصائص كلّ منها، إلّا أنّها تملك جميعها مستوى قوّة خاصّ بها (Level)، يعتمد في تطوّره وتقدّمه على نقاط الخبرة (Experience Points) واختصارها (EXP)، الّتي يتم الحصول عليها بعد تحقيق الانتصار في أيّ معركة.

إنمّا لا تؤدّي هذه النّقاط إلى ارتفاع مستوى القوّة مباشرةً، إلّا بعد الذّهاب إلى مناطق آمنة تُعرف بالملاذات، أو من خلال الذّهاب إلى مناطق الاستراحة المختلفة، حيث يرتقي هناك مستوى القوّة الخاصّ بكلّ شخصيّة تبعاً لكميّة نقاط الخبرة الّتي اكتسبها، علماً بأنّ الهزيمة في أيّ معركة تجرّد الشخصيّة جميع نقاط الخبرة الّتي جمعها بعد الارتقاء الأخير في مستوى قوّته.

غير أنّ هناك نقاط أخرى تشترك فيها الشّخصيّات الرّئيسيّة تُعرف بنقاط القدرة (Ability Points) واختصارها (AP)، يكتسبونها من النّشاطات المختلفة الّتي يمارسونها، حيث تكمن وظيفتها في رفع مستوى مهارات هذه الشّخصيّات داخل شجرة صعود المهارات (Ascension Tree)، سنستعرض الآن أبرز شخصيّات لعبة فاينال فانتازي إكس في وصفاتهم:نوكتيس لوسيس كايلوم (Noctis Lucis Caelum): هو بطل اللّعبة وأمير إمبراطوريّة لوسيس، تقوم بتحريكه طوال مجريات اللّعبة، فهو الشّخصيّة الوحيدة الّتي تحرّكها في لعبة فاينال فانتازي إكس في.ريجيس لوسيس كايلوم (Regis Lucis Caelum): هو ملك إمبراطوريّة لوسيس (Lucis) ووالد الأمير نوكتيس (Noctis).لونافريا نوكس فلوريت (Lunafreya Nox Fleuret): هي خطيبة البطل نوكتيس (Noctis) وصديقة الطّفولة، إذ هي أميرة العائلة الملكيّة تينيبراي (Tenebrae).غلاديولوس اميكيتيا (Gladiolus Amicitia): هو صديق العائلة الحاكمة لوسيس (Lucis)، ينحدر هو الآخر من عائلة نبيلة.إغنيس ساينتيا (Ignis Scientia): هو رجل مثقّف، يعتبر بمثابة المستشار الأوّل للأمير نوكتيس (Noctis).برومبتو ارغينتوم (Prompto Argentum): هو صديق الأمير نوكتيس (Noctis) منذ أيام المراهقة، ينحدر من عائلة من الطّبقة الدّنيا.

قصة اللّعبة وأحداثها

تبدأ لعبة فاينال فانتازي إكس في باستعداد الأمير نوكتيس وأصدقائه غلاديولوس وإغنيس وبرومبتو للسفّر باتجاه مدينة اسمها التيسيا (Altissia)، حيث الأميرة لونافريا تتنظر محبوبها نوكتيس لإعلان زواجهما، إلّا أنّ خبراً وصل إلى الأمير عكّر صفو الرّحلة، مفاده أنّ إمبراطوريّة نيفلهايم تعيث بطشاً وقتلاً في أرض لوسيس، وأنّ الأمير نوكتيس وخطيبته لونافريا ووالده الملك ريجيس قد أصبحوا في عداد الموتى، كما أنّ الحجرة الماسيّة (Crystal) خارقة القوّة الّتي يحميها ملك لوسيس قد فُقدت.

لينطلق بعدها الأمير وأصدقاؤه في رحلة استعادة العرش، وإنقاذ إمبراطوريتهم لوسيس، فضلاً عن استعادة الحجرة الماسيّة، حيث تلتقي خلال هذه الرّحلة مع عدد من القادة المساعدين، أبرزهم قائد كراونسغارد (Crownsguard) المدعو كور ليونس (Cor Leonis)، بالإضافة إلى الكثير من المعارك القتاليّة في مواجهة الأشرار.

لتنتهي حكاية فاينال فانتازي إكس في بانتصار نوكتيس وتربّعه على عرش إمبراطوريّة لوسيس مع زوجته لونافريا، ثمّ تسخير قواه وطاقاته لحماية كوكب إيوس (Eos) وتطهيره من الأشرار.

كيفيّة لعب فاينال فانتازي إكس في وآليّة سيرها

تعتبر لعبة فاينال فانتازي إكس في لعبة أكشن فرديّة اللّعب (Single-player)، حيث تلعب من خلالها بمفردك، وتحرّك فيها الشّخصيّة الرّئيسيّة، ألا وهو الأمير نوكتيس (Noctis)، ذلك من خلال الجّري، القفز وغيرها، بهدف استعادة عرش لوسيس، وتطهير كوكب إيوس بمساعدة الأصدقاء.

التنقّل بين مختلف أنحاء العالم

يشرع الأمير نوكتيس وأصدقاؤه في رحلة طويلة حول العالم، لذلك يوفّر القائمون إمكانيّة اكتشاف العالم باستخدام سيارة العائلة الملكيّة المعروفة ب ريغاليا (Regalia)، أو من خلال الاستعانة بطيور شوكوبو (Chocobo)، الّتي طوّرتها شركة (Square Enix) لصالح بعض إصدارات لعبة فاينال فانتازي السّابقة، فضلاً عن اكتشافه جرياً على الأقدام إن رغبت ،علماً بأنّ طيور شوكوبو تستطيع المشاركة في المعارك أيضاً، إلى جانب دورها في التّنقّل، ذلك في حال كانت علاقتها بالشّخصيّة المقاتلة وطيدة.

تتنوّع الأماكن والشّخصيّات الّتي تصادفها في رحلتك حول العالم وتختلف في وظائفها، إذ ستجد الفنادق وأماكن الرّاحة الّتي ذكرناها سابقاً، حيث تستجمع فيها المجموعة المسافرة قواها، ويرتقي كلّ واحد منها في مستوى قوّته، فضلاً عن محطّات الوقود، الّتي لا بدّ أن تذهب إليها باستمرار لإعادة ملء السّيارة بالوقود عند استخدامها، بالإضافة إلى المتاجر والأسواق، حيث تستطيع شراء ما تريده من مواد ومعدّات.

إلى جانب الأماكن المتنوّعة، ستلتقي خلال رحلتك مع عددٍ كبير من الشّخصيّات المختلفة، الّتي تقوم بإرشادك ومساعدتك في بعض الأحيان، أو حتّى توكيلك بمهامٍ جانبيّة في أحيانٍ أخرى، يمكنك قبولها أو رفضها.

تقنيّة المعارك وآليّة سيرها

تخوض خلال رحلتك لإنقاذ كوكب إيوس معارك كثيرة، قد تدور في أماكن طبيعيّة خارجيّة، أو في مواقع وأماكن داخليّة، حيث تعتمد لعبة فاينال فانتازي إكس في في معاركها على نظام القتال المباشر (Active Cross Battle)، الّذي يمكّنك من إعطاء الأوامر القتاليّة مباشرةً عبر أزرار أجهزة تحكّم المنصّات الدّاعمة (PS4) و (Xbox One)، كالهجوم، الدّفاع وغيرها.

كما يوفّر القائمون راداراً يلتقط ويقيس مدى ابتعاد الأعداء عنك بالأمتار، إذ يحذّرك عند اقترابهم الشّديد منك، ليعلن بعدها بداية المعركة، حيث تجري مباشرةً دون الانتقال إلى شاشة منفصلة، كما هو الحال في بعض الألعاب الأخرى.

تمتلك كلّ شخصيّة نقاطَ صحّةٍ خاصّة بها (Health Points) واختصارها (HP)، الّتي تُستنزَف في حال هجوم الأعداء على أيّ شخصيّة، بينما يمتلك الأمير نوكتيس وحده نقاطاً سحريّة (Magic Points) واختصارها (MP)، إلى جانب نقاط الصّحة، حيث يستطيع أن يُعيد توليدها وتخزينها طالما أنّه في حالة راحة وليس في معركة قتاليّة، على عكس نقاط الصّحة (HP).

فعند وصول نقاط الصّحة لدى أيّ شخصيّة إلى الصفر، تدخل حينها هذه الشّخصيّة في مرحلة خطيرة مؤقّتة، يمكنك خلالها أن تُعيدها إلى الحياة، من خلال استخدام عنصر الإحياء والإنعاش (Revival) في حال توفّره، وإلّا فإنّ الشّخصيّة ستموت، علماً بأنّ وفاة بطل اللّعبة وأميرها نوكتيس يعني نهاية اللّعبة.

تقييم لعبة فاينال فانتازي إكس في

حصلت لعبة فاينال فانتازي إكس في على تقييمات جيّدة ومرتفعة على الرّغم من حداثة عهدها، حيث قيّم مستواها موقع (IGN) المتخصّص بتقييم الألعاب بمعدّل وصل إلى 8.2/10، بينما بلغ تقييم اللّعبة في مراجعات موقع Metacritic) 82/100) و81/100، لكلّ من إصداري اللّعبة على جهازي الألعاب (PS4) و (Xbox One) على التّوالي، أمّا موقع (GameSpot) فقد قيّم أداء لعبة فاينال فانتازي إكس في بمعدّل بلغ 8/10.

في النّهاية.. هذه كانت أبرز وأهمّ المعلومات المتنوّعة حول لعبة فاينال فانتازي إكس في، الّتي تتميّز بخصائصها وعناصرها الحديثة، فضلاً عن كونها تدور في عالم وكوكب افتراضيّ، حيث تعدّ واحدة من أحدث ألعاب الأكشن والخيال العلميّ على ساحة الألعاب العالميّة.

