الأردن يؤكد مناهضته لجميع أشكال العنف ضد المرأة

دبي - بواسطة محمد فارس © Muhammad Hamed نساء الأردن - أرشيفالأردن يؤكد مناهضته لجميع أشكال العنف ضد المرأة

أكدت المنسقة العامة الأردنية لحقوق الإنسان عبير دبابنة، موقف المملكة المناهض لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن الأردن عمل على مأسسة حقوق المرأة كنهج قائم على حقوق الإنسان.

وقالت دبابنة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، جرى "إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016- 2025، بمحاورها المختلفة والمتضمنة العمل على تعديل التشريعات وتطوير السياسات والممارسات لضمان الحقوق للجميع".

ولفتت إلى "ترجمة النهج القائم على حقوق الإنسان من خلال الدستور الأردني الذي نص على قيمة المساواة بين جميع الأردنيين وعدم التمييز بينهم، الأمر الذي أكدت أهميته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال إبراز أهمية تمكين النساء الأردنيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضافت، إنه "انطلاقا من إدراك الحكومة بأن العنف بمختلف أشكاله يمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق المساواة والتنمية عملت المملكة من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وكذلك العمل على مراجعة التشريعات الوطنية وتطويرها بما يتواءم مع الالتزامات الدولية في هذا الإطار".

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وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية والمجتمع المدني بتقديم الخدمات التي تعنى بمساعدة ضحايا العنف، ومنها دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر، إضافة إلى إقرار الحكومة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وأكدت إدراك الحكومة الأردنية لضرورة استمرار تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتعزيز النهوض بملف المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية.

المصدر: وكالة "عمون"