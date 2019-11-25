هيئة النزاهة العراقية تستدعى وزير الصحة الأسبق ومسئولين سابقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق وعدد من المسئولين فى الوزارة، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين فى الوزارة.
وذكرت دائرة التحقيقات فى هيئة النزاهة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسئول غرفة مستشفيات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء فى اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.
وأوضحت الدائرة أن أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات في مشروع إنشاء (المستشفى التركى)، فى محافظة كربلاء.
وكانت الهيئة قد أصدرت مطلع الشهر الجاري عن أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى في محافظة بابل من خلال استبدال اجهزة ومولدات .
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