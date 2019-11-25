شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تعتقل عشرات الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت مليشيات الحوثى الانقلابية في صنعاء عددا من الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم.
وأكدت مصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، اليوم الاثنين، أن عناصر من مليشيات الحوثي وبعض الموالين لهم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قاموا بالإبلاغ عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم والذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيات بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم والزج بهم في سجون سرية.
وأضافت أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن وجهت لهم تهم التحريض بذريعة دعوتهم الموظفين للوقوف ضد المليشيات بعد امتناعها عن صرف مرتباتهم.
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