شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى البصرة جنوب العراق جراء الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة فى جنوب العراق، لليوم الثانى على التوالى، جراء الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة بغداد ومدن أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين عن مصادر قولها "إن أغلب الطرق الرئيسية بالبصرة تم قطعها، وذلك بعد يوم كامل شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين".
وأضافت "أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر".
وفى الناصرية، (مركز محافظة ذي قار) أكدت المصادر قطع المتظاهرين جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.
يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات وضرورة الإطاحة بالنخبة السياسية.
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