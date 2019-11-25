لبنان.. مواجهات بين مناصري "حزب الله" و"أمل" والأمن يسيطر

لبنان/ الخليج 365

شهدت ساحة رياض الصلح وجسر فؤاد شهاب (الرينغ) وسط العاصمة اللبنانية ​بيروت، ليلة الأحد/الإثنين، مواجهات بين مناصري "حزب الله" و"أمل".

وأسفرت المواجهات عن إصابة 10 أشخاص بجروح، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف، وفق المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الخلاف يأتي نتيجة اعتبار العناصر الحزبية الثورة سبب أزمة لبنان.

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وأضاف أن القوى الأمنية تدخلت على الفور للفصل بين الطرفين، تداركاً لأي احتكاك.

وللشهر الثاني على التوالي تشهد البلاد حراك شعبي، يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط ترتكز مهمتها الأساسية في إجراء إصلاحات تنقذ البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975 - 1990.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.