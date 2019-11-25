أردوغان يغادر إلى قطر

أنقرة / يلدز أكتاش/ الخليج 365- للمشاركة باجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة
- يرافقه وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطري.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الرئيس التركي غادر البلاد من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.
وكان في وداع الرئيس التركي كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، ورئيس البلدية منصور ياواش وعددا من المسؤولين.
ويرافق أردوغان، وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وتشكلت اللجنة تنفيذًا لاتفاقية أمنية مشتركة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
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