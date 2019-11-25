النيابة توقف رجل أعمال تورط مع موظف حكومي لتمرير صفقة مليارية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوقفت النيابة العامة رجل أعمال، فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، اتهم في رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونا لتمرير صفقة تُقدر مليارية.
وأوضحت النيابة بحسب ما ذكرت “عكاظ”، أن الرشوة كانت في صفقة عقارات وأنه حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ریال.
وقالت مصادر إن قرار الوقف الذي صدر بحق رجل الأعمال، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.
وورد في مذكرة التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوي كاتب عدل واشتراك في تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله، واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية، وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقًا.
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