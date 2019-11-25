وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

صحيفة الخليج الالكترونية كشف المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الماجستير . واشترط المجلس توفر خبرة أكثر من 5 سنوات ، وذلك وفق التفاصيل التالية : – رقم الوظيفة: 10992019

المسمى الوظيفي: رئيس قسم الجودة

الوصف الوظيفي – ماجستير إدارة الجودة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – اجادة اللغة الإنجليزية

سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات

المؤهل: ماجستير – رقم الوظيفة: 10982019

عدد الوظائف: 1

المسمى الوظيفي: مدير مكتب إدارة المشاريع

الوصف الوظيفي– ماجستير إدارة المشاريع /إدارة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – الحصول على شهادة (PMP) – اجادة اللغة الإنجليزية

سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات

المؤهل: ماجستير

تفاصيل الوظيفة: لا يوجد

للتقديم من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــا.

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