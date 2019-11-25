- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: مشاكل الخصوبة تعود للأنظمة الغذائية السيئة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذرت دراسات بريطانية حديثة من أن الأنظمة الغذائية السيئة تؤدي إلى مشاكل متزايدة في الخصوبة.
وأوضح الدكتور إدغار موكانو استشاري أمراض النساء بجامعة روتوندا في دوبلن، أن الأنظمة الغذائية السيئة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لمعاناة الزوجين في إنجاب الأطفال.
وستقدم 3 دراسات جديدة إلى مؤتمر الجمعية الأميركية للطب الإنجابي في بالتيمور، تشير إلى أن الأطعمة عالية الدهون تدمر المبيضين وتنتج أجنة ذات نوعية رديئة، فضلاً عن أنها تقلل من عدد الحيوانات المنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: مشاكل الخصوبة تعود للأنظمة الغذائية السيئة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.