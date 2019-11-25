إعلان الحكومة الكويتية الجديـدة خـلال يـوميـن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Kuwait flag waving cloudy sky background realistic 3d illustration

الكويت: الحسيني البجلاتي

واصل رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد مشاوراته لوضع اللمسات النهائية على تشكيلته المتوقع الكشف عنها خلال يومين، فيما كشف مصدر مطلع الملامح العامة لتلك الحكومة بعيداً عن أسماء وزرائها.

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وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة تتميز بالاستعانة بوزراء تكنوقراط متخصصين بشكل فعلي، وستأتي بالشكل التقليدي المتعارف عليه وهو المحافظة على المحاصصة المتمثلة في إسناد الوزارات السيادية الثلاث الدفاع والداخلية والخارجية إلى وزراء شيوخ، وإسناد الحقائب الأخرى لأصحاب التوجهات والتيارات السياسية المختلفة والقبائل سواء بالإبقاء على بعض الوزراء الحاليين أو من خلال الاستعانة بشخصيات جديدة مع إسناد منصب النائب الأول إلى الشيخ الأكبر سناً.

ويسلم النائب السابق وليد الطبطبائي، المدان بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة نفسه إلى إدارة تنفيذ الأحكام اليوم الإثنين بعد انتهاء الأيام الثلاثة لعزاء والدته.

ووجه الطبطبائي رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ملتمساً العفو .وعاد إلى الكويت محمد نايف الدوسري المحكوم بالسجن 3 سنوات ونصف السنة في ذات القضية قادماً من تركيا لتنفيذ الحكم الصادر في حقه. وسيتقدم الدوسري بالتماس بالعفو .